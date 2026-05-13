Teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi transformat într-o grădină de vară. Ciprian Ciucu: A mai fost reabilitat, dar nu suficient

1 minut de citit Publicat la 13:36 13 Mai 2026 Modificat la 13:36 13 Mai 2026

Potrivit instituției, „teatrul arată rău, scaunele sunt incomode, aleile degradate, iar gardurile ruginite” / sursă foto: Facebook - PMB

Primăria Capitalei a anunțat, miercuri, că proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti a fost votat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Primarul general Ciprian Ciucu susține că acesta va fi transformat într-o grădină de vară demnă de un monument istoric.

Potrivit instituției, „teatrul arată rău, scaunele sunt incomode, aleile degradate, iar gardurile ruginite”.

„Reabilităm teatrul de vară din Parcul Herăstrău. Arată rău! Proiectul prin care va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti, de la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, a fost votat azi, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu. Este parte din patrimoniul Bucureştiului, însă nu este folosit la adevărata sa valoare.

În vara acestui an, la teatru, sunt programate doar opt spectacole”, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti, într-o postare pe pagina de Facebook.

Primarul Ciprian Ciucu spune că teatrul a mai fost reabilitat, însă, în continuare trebuie făcute reabilitări.

„Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă. Un teatru nu are capacitatea de a administra şi renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient.

E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reşedinţa Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administraţia Domeniului Public pentru că are capacitatea administrativă”, a explicat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, lucrările ar urma să înceapă în trei săptămâni.

„Întreg parcul va intra fi reabilitat şi revitalizat. Începem cu malurile, care sunt surpate şi vor fi puse în siguranţă. În maximum trei săptămâni, vrem să ne apucăm de treabă.

Apoi, ne vom ocupa de parc pe bucăţi: vom face un masterplan şi vom gândi teme de proiectare cu ajutorul specialiştilor. Sperăm ca, până la finalul anului, să avem toată documentaţia necesară pregătită. Punem Parcul Herăstrău la punct! Aşa cum am promis!”, mai anunţă Ciucu.