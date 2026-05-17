Cutremur, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în România. Ce magnitudine a avut şi zona în care s-a produs

Publicat la 08:07 17 Mai 2026 Modificat la 08:07 17 Mai 2026

Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la ora 02:33, la o adâncime de 119,6 km.

În ziua de 17 Mai 2026 la ora 02:33:44 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 119.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km S de Focşani, 59km S de Buzau, 62km SE de Sfântu-Gheorghe, 71km E de Braşov, 85km NE de Ploieşti, a transmis sursa amintită.

De asemenea, sâmbătă, un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs la ora locală 8:53, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea.