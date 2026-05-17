Incendiu puternic în Sectorul 5, unde focul a cuprins mai multe case, pe o suprafaţă de 800 mp. A fost trimis şi un mesaj Ro-Alert

Zeci de pompieri au intervenit de urgenţă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru stingerea unui incendiu care a curpins mai multe case din Sectorul 5. În zonă s-au emis şi atenţionări Ro-Alert. Din cauza flăcărilor violente, a fost suplimentat numărul echipajelor. Nu au fost raportate victime.
"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe imobile alipite, pe strada Pereni, sectorul 5, Bucureşti. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul mai multor imobile alipite, pe o suprafaţă de aproximativ 150 mp", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.
Incendiul s-a propagat la mai multe case vecine pe o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp. Din cauza degajărilor foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea persoanelor din zonă.
Pompierii au intervenit cu 14 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 6 autospeciale de stingere (cisterne), o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.