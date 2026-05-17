Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian

Instrumentele muzicale personalizate de un român stabilit în Statele Unite au ajuns pe cele mai mari scene ale lumii. Este vorba despre Dumitru „Dino” Muradian, care transformă chitarele marilor artiști rock în adevărate opere de artă, prin tehnica pirogravurii. Creațiile sale sunt folosite chiar și de membrii trupei Metallica. De la pilot de aviație, la artist recunoscut internațional, povestea lui este desprinsă dintr-un scenariu de film.
Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Spuneai că nu e chiar o pirogravură, cum făceam noi la atelierul școlar, cei mai bătrâni. Este mai degrabă o pirografie.
Dino Muradian: Este o pirografie, da. Iar pirografia este foarte apreciată mai ales în lumea muzicii rock sau heavy metal. Pentru ei, imaginea chitarei este foarte importantă. Trebuie să menționez că James Hetfield, la ora asta, probabil cântă prin București și are la el patru chitare pirografiate de mine. Una dintre ele are un design cu cei patru cavaleri ai Apocalipsei. Este o chitară creată în memoria lui Cliff Burton, basistul lor, care a murit în 1986 într-un accident de autocar în Suedia, când erau în turneul „Damage, Inc.”.
Adrian Ursu: Cât de lungă este lista de artiști din lumea rockului care au apelat la Dumitru Muradian?