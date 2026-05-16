Cum arată viața pentru fiecare generație în plină criză a costului vieții: De la Gen Z la boomeri, cu toții avem probleme diferite

4 minute de citit Publicat la 23:45 16 Mai 2026 Modificat la 23:47 16 Mai 2026

Cum resimte fiecare generație criza costului vieții. Foto: Getty Images

Trezorierul australian Jim Chalmers a prezentat noul buget drept un pas important către „echitatea între generații”. În realitate, impactul măsurilor diferă mult în funcție de vârstă, venituri și stil de viață. Pentru unii, bugetul aduce speranțe legate de locuințe și sănătate, pentru alții însă presiunea costurilor zilnice rămâne la fel de mare.

Patru jurnaliști de la The Guardian Australia analizează ce înseamnă acest nou buget pentru propriile categorii de vârstă.

Gen Z: Încă departe de stabilitate

Generația Z include tineri născuți între mijlocul anilor ’90 și 2010 și reprezintă peste 18% din populația Australiei. Unii au deja familii, alții încă locuiesc cu părinții sau împart chirii cu colegi. Ce îi unește este nesiguranța legată de viitor.

Mulți tineri spun că trăiesc permanent cu sentimentul unei crize continue - de la conflicte internaționale și costuri tot mai mari până la imposibilitatea de a cumpăra o locuință.

Guvernul promite că schimbările privind taxarea proprietăților și limitarea avantajelor fiscale pentru investitori vor ajuta cumpărătorii aflați la prima locuință. Estimările oficiale arată că aproximativ 75.000 de persoane ar putea beneficia de aceste măsuri în următorii zece ani.

Bugetul include și o investiție de aproape 60 de milioane de dolari pentru locuințe sociale destinate tinerilor între 16 și 24 de ani aflați în risc de a rămâne fără adăpost.

Totuși, pentru mulți chiriași tineri, problemele sunt mai urgente decât reformele pe termen lung. Chiriile continuă să crească, iar datoriile pentru studii rămân o povară serioasă. În plus, chiar dacă guvernul promite întărirea sistemului medical Medicare, mulți tineri spun că încă plătesc prea mult pentru servicii medicale de bază.

Pentru o mare parte din Gen Z, salariul merge aproape integral pe chirie, facturi și cheltuieli zilnice, iar ideea unei „echități între generații” pare încă foarte departe.

Millennials: Părinții tineri spun că nu primesc suficient ajutor

Millennials, generația ajunsă acum la etapa creditelor și a copiilor mici, spun că noul buget nu aduce suficient sprijin pentru costurile de zi cu zi.

Schimbările privind taxele pe proprietăți ar putea ajuta cumpărătorii aflați la prima locuință și ar putea reduce avantajele investitorilor imobiliari. Pentru cei care încă stau în chirie, mai ales în marile orașe, măsurile oferă o oarecare speranță.

Guvernul a anunțat și două miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltărilor rezidențiale, cu scopul de a facilita construirea a aproximativ 65.000 de locuințe noi în următorul deceniu.

În schimb, multe familii tinere spun că problemele lor cele mai apăsătoare - costul grădinițelor, al alimentelor sau al consultațiilor medicale - au fost prea puțin abordate.

O măsură importantă este extinderea concediului parental plătit la șase luni, începând din iulie, însă avantajul îi ajută în special pe cei care urmează să aibă copii.

Bugetul mai include un pachet pentru securitatea combustibilului și reduceri temporare ale unor taxe pentru carburanți, măsuri care ar putea reduce costurile de transport și, indirect, prețurile produselor.

Cu toate acestea, mulți părinți spun că nu simt o adevărată ușurare financiară.

Gen X: O șansă târzie la o locuință

Generația X, formată din cei născuți între 1965 și 1980, este adesea descrisă drept „generația-sandviș”: oameni care au grijă atât de copii, cât și de părinți în vârstă.

Pentru această categorie, bugetul nu aduce reduceri importante ale costului vieții, însă mulți consideră că reformele pe termen lung sunt mai utile decât măsurile temporare.

Cheltuielile suplimentare pentru sănătate, spitale publice și centre de urgență sunt văzute pozitiv.

Mulți din Gen X recunosc că, deși situația financiară nu este ușoară, generațiile mai tinere se confruntă cu dificultăți și mai mari în ceea ce privește accesul la locuințe și costurile educației.

Reforma taxelor pe proprietăți - inclusiv limitarea avantajelor fiscale pentru investitori - este văzută de mulți drept benefică pentru societate și pentru generațiile tinere.

În același timp, măsurile i-ar putea ajuta și pe unii membri ai generației X care aproape renunțaseră la ideea de a mai cumpăra o casă.

Boomeri: Și ei au copii și părinți de întreținut

Australienii din generația baby boomers sunt adesea percepuți drept cei mai avantajați financiar, însă mulți sunt pensionari și se confruntă la rândul lor cu probleme legate de sănătate și îngrijire.

Bugetul reduce unele avantaje fiscale legate de investițiile imobiliare și limitează posibilitatea folosirii anumitor structuri financiare pentru reducerea taxelor. Guvernul susține că măsurile urmăresc mai multă echitate între generații și acces mai bun la locuințe pentru tineri.

Mulți boomeri spun că sunt de acord cu ideea unor compromisuri dacă asta îi va ajuta pe copiii lor să își cumpere mai ușor o locuință.

În domeniul sănătății, guvernul reduce subvenția pentru asigurările medicale private ale persoanelor de peste 65 de ani și redirecționează fondurile către sistemul de îngrijire pentru vârstnici.

Bugetul include însă bani suplimentari pentru spitale publice, clinici de urgență, medicamente compensate și servicii pentru persoanele în vârstă, inclusiv îngrijire la domiciliu și centre pentru pacienții cu demență.

Există totuși critici legate de lipsa unor investiții mai mari în energie verde și tranziția de la combustibili fosili, mai ales în contextul actualei crize globale a energiei.

Pentru multe generații, noul buget vine cu promisiuni și reforme pe termen lung, însă presiunea costului vieții continuă să fie principala problemă de zi cu zi.