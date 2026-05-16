Un cutremur s-a produs sâmbătă, în judeţul Vrancea. Ce magnitudine a avut.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs, sâmbătă, la ora locală 8:53, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



Seismul a avut loc la adâncimea de 145 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 kilometri sud de Focşani, 57 km sud de Buzău, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Braşov, 87 km nord-est de Ploieşti



De la începutul lunii mai, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,5.



Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.