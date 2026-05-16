China complotează să trimită Iranului arme cu care să-i atace pe americani

3 minute de citit Publicat la 23:45 16 Mai 2026 Modificat la 23:46 16 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Companiile chineze au negocieri cu regimul iranian pentru vânzări de armament și complotează să trimită arme prin țări terțe pentru ca ele să ajungă în mâinile Teheranului, mascând astfel originea ajutoarelor respective, spun oficiali americani citați de NYT. Statele Unite au obținut informații că mai multe companii chineze au discutat astfel de transferuri de armament cu oficiali iranieni. Nu este, însă, clar ce astfel de livrări s-au făcut sau până la ce nivel au fost aprobate ele de oficiali ai Chinei.

Apariția acestor informații va pune presiune pe Trump să discute problema în timpul vizitei sale de la Beijing din această săptămână. Nu este clar, însă, dacă acesta chiar o va face.

Deși a mai pus anterior presiune pe lideri ai unor țări mai mici în timpul vizitelor lor la Casa Albă, Trump pare să fie mult mai puțin dispus să adopte poziție de confruntare cu țări mai mari și pare determinat să „reseteze” relația cu China.

Marți, Trump a spus că intenționează să aibă o „discuție lungă” cu Xi Jinping despre conflictul din Orientul Mijlociu, adăugând că liderul chinez „s-a purtat bine” pe tema Iranului.

Oficialii informați de serviciile de informații pe această temă au ajuns la concluzii diferite cu privire la statutul acestui armament și cu privire la posibilitaea ca el să fi ajuns deja în țările terțe.

Pe de altă parte, până în acest moment, nu există dovezi că arme chinezești ar fi fost folosite pe câmpul de luptă împotriva armatei americane sau israeliene de când a început războiul.

NYT a relatat luna trecută că serviciile americane au obținut informații conform cărora China a transferat rachete de tip MANPADS către Iran. Astfel de arme sunt capabile să doboare avioane care zboară la altitudine mică, iar serviciile de informații spun că chinezii iau în considerare transferul și altor tipuri de arme.



Implicarea Chinei în războiul din Iran

Oficialii americani au încercat mai mult sau mai puțin subtil să preseze China să își reducă sprijinul acordat Iranului în conflict.

Trump a sosit la Beijing miercuri, iar oficialii din administrația sa speră să evite complicarea vizitei. Însă, oficialii americani consideră că eforturile Chinei de a furniza echipamente militare Iranului sunt inacceptabile și vor ca regimul chinez să blocheze orice transfer de armament.

Iranul a oferit puține detalii despre cooperarea sa cu China, dar ministrul iranian de externe a spus, în martie, că Iranul a primit „cooperare militară” din partea Chinei și Rusiei, fără a da, însă, detalii.

Oficialii au spus că nu cred că regimul chinez a aprobat formal eforturile de sprijinire a Iranului. Însă discuțiile dintre companiile chineze și Iran este puțin probabil să fi avut loc fără știrea guvernului de la Beijing, au spus ei.

Oficialii americani au spus că cel puțin una dintre țările terțe era din Africa. Nu este clar dacă vreun transport ajunsese în acea țară. După relatările inițiale privind transporturile de MANPADS, Trump a spus că i-a cerut lui Xi să nu permită niciun transfer de armament către Iran.

„I-am scris o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare în care spunea, în esență, că nu face asta”, a declarat Trump pentru Fox Business Network, într-un interviu.

De la începutul războiului, China a dat Iranului informații și acces la un satelit-spion care a urmărit pozițiile forțelor americane din regiune. China a furnizat, de asemenea, componente cu dublă utilizare de care Iranul are nevoie pentru a produce drone, rachete și alte arme.

Furnizarea de componente cu dublă utilizare, precum semiconductori, senzori și convertoare de tensiune, care pot fi folosite și în producția civilă, atrage mai puțină atenție decât vânzările de armament. China a furnizat astfel de componente și Rusiei pe tot parcursul războiului acesteia din Ucraina.

Însă armele ca produse finite sunt o cu totul altă chestiune. Planul de a trimite armament prin alte țări arată că regimul chinez vrea să păstreze secrete transferurile către Iran.

China este un mare cumpărător de petrol iranian aflat sub sancțiuni, pe care regimul iranian îl vinde celui chinez la prețuri sub cele ale pieței. China cumpără aproximativ 80% din petrolul exportat de Iran.

Deși relația este dezechilibrată, iar legătura comercială este mult mai importantă pentru Iran decât pentru China, China are interesul de a sprijini regimul teocratic de la Teheran.

China depinde puternic de petrolul care trece, în mod obișnuit, prin Strâmtoarea Ormuz. Relația energetică îi oferă Chinei un motiv să își arate sprijinul pentru Iran, mai ales dacă vrea ca petrolierele care se îndreaptă spre piețele sale să poată trece prin strâmtoare.

Însă, războiul a blocat, practic, transportul maritim prin strâmtoare, iar un armistițiu încheiat cu câteva săptămâni în urmă a reușit cu greu să restabilească traficul regulat. Acest lucru a creat probleme pentru China. Țara a traversat situația mai bine decât alte mari puteri, dar conflictul pune presiune asupra piețelor sale de export.