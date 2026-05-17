Cercetătorii din Coreea de Sud au dezvoltat lentile de contact împotriva depresiei. Cum funcționează

„Poarta” acestui tratament inovativ este retina, care, din punct de vedere anatomic, este o extensie a sistemului nervos central. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un grup de cercetători de la Universitatea Yonsei din Seul, Coreea de Sud, pot trata depresia cu ajutorul lentilelor de contact, cu rezultate comparabile cu cele obţinute prin administrarea de Prozac, fără medicamente sau intervenții chirurgicale. Testele inițiale pe șoareci arată că abordarea pare să funcționeze.

Studiul, condus de Jang-Ung Park, profesor în cadrul Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor de la universitatea sud-coreeană, a apărut în revista Cell Reports Physical Science, preluată de publicaţia La Stampa. Ideea de bază este de a utiliza ochiul ca o poartă de acces neinvazivă către regiunile responsabile de reglare a dispoziției.

„Poarta” este retina, care, din punct de vedere anatomic, este o extensie a sistemului nervos central. Nervul optic conectează retina la mai multe zone profunde ale creierului, dintre care unele, cum ar fi hipocampul și cortexul prefrontal, care sunt implicate în reglarea dispoziției și sunt alterate la persoanele depresive. Dacă un semnal electric poate fi trimis către retină, acel semnal se poate propaga de-a lungul căilor neuronale pentru a ajunge la acele zone. Tratarea depresiei, așa cum plănuiesc cercetătorii coreeni, este, prin urmare, doar primul pas într-o abordare complet nouă a bolilor psihiatrice. Aplicațiile potențiale, spune echipa lui Park, se extind dincolo de depresie și ar putea include anxietate, dependență și declin cognitiv.

Cum funcţionează lentilele care tratează depresia

Lentilele moi și transparente sunt echipate cu electrozi ultrafini realizați din oxid de galiu și platină. Folosind o tehnică numită interferență temporală, aceste dispozitive transmit două semnale electrice distincte către retină, care sunt activate doar acolo unde se intersectează, asigurând o stimulare precisă și localizată a regiunilor cerebrale vizate.

„Imaginați-vă două lanterne: fiecare fascicul este slab, dar acolo unde se suprapun, apare un punct luminos”, a explicat Park. „Lentilele noastre fac același lucru cu două semnale electrice inofensive.”

Faptul că electricitatea poate trata depresia nu este nimic nou: timp de decenii, terapia electroconvulsivă sau stimularea magnetică transcraniană au fost utilizate pentru cazuri severe sau rezistente la medicamente, în timp ce stimularea cerebrală profundă, cu electrozi implantați chirurgical, este testată pentru cazuri mai complicate. Mecanismul comun este că stimularea electrică a anumitor circuite cerebrale poate restabili tiparele de activitate neuronală alterate de depresie.

Studiul: patru grupuri de șoareci comparate

Pentru a testa eficacitatea lentilelor pe șoareci, cercetătorii au împărțit animalele în patru grupuri: șoareci sănătoși, șoareci depresivi netratați, șoareci depresivi tratați cu stimulare cu lentile de contact și șoareci depresivi tratați cu fluoxetină, ingredientul activ dintr-un antidepresiv din clasa ISRS (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei). După trei săptămâni de tratament, cu sesiuni de 30 de minute pe zi, șoarecii care au purtat lentilele au prezentat îmbunătățiri comportamentale comparabile cu cele ale animalelor tratate cu medicamentul. Înregistrările activității cerebrale au relevat restabilirea conectivității dintre hipocampus și cortexul prefrontal, care fusese compromisă de depresie. Din punct de vedere biologic, rezultatele au fost la fel de semnificative: o reducere cu 48% a corticosteronului din sânge (hormonul stresului la șoareci), o creștere cu 47% a serotoninei și niveluri mai scăzute de molecule inflamatorii în creier, comparativ cu șoarecii depresivi netratați.

„Îmbunătățirile”, au subliniat cercetătorii, „s-au produs simultan la nivel comportamental, neurologic și biologic. Iar efectul lor a fost comparabil cu cel obținut cu un antidepresiv utilizat pe scară largă.” Inteligența artificială a confirmat, de asemenea, rezultatele: un model de învățare automată, analizând datele comportamentale, ale activității cerebrale și ale biomarkerilor, a grupat sistematic șoarecii tratați cu lentile de contact cu șoarecii sănătoși și nu cu șoarecii depresivi netratați.

Din laborator la patul pacientului

În ciuda rezultatelor pozitive, cercetătorii sunt precauți în privința entuziasmului prematur. Ca orice tehnologie medicală nouă, susţin aceştia, lentilele vor trebui supuse unei evaluări clinice riguroase la pacienți înainte de a ajunge pe piață. Studiul, de fapt, a relevat efecte biologice concrete, și anume reducerea markerilor asociați cu depresia, dar motivul acestei stimulări nu este încă pe deplin înțeles. Rămâne neclar, de exemplu, dacă efectele sunt de lungă durată sau se estompează odată cu sfârșitul tratamentului. Și mai presus de toate, dacă aceste efecte pot fi reproduse la oameni, ale căror creiere sunt mult mai complexe decât cele ale șoarecilor.

Prin urmare, aceasta este o etapă incipientă, iar drumul de la proiect la terapia clinică stabilită este lung. Următorii pași implică testarea siguranței pe termen lung a dispozitivului la animale mai mari și personalizarea stimulării pentru fiecare pacient înainte de începerea studiilor clinice pe oameni.