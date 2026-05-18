Doctor cu o geantă cu instrumente medicale surprins la Pompei de erupția Vezuviului. Descoperirea a fost făcută cu raze X

Publicat la 11:25 18 Mai 2026 Modificat la 12:01 18 Mai 2026

Analiza radiografică efectuată asupra rămăşiţelor umane aflate în Grădina Fugarilor a dezvăluit detalii nemaivăzute până acum despre viața și moartea uneia dintre victimele erupției din anul 79 d.Hr de la Pompei, în Italia.

Gabriel Zuchtriegel, directorul Parcului Arheologic din Pompei, a coordonat operațiunile care au descoperit povestea unuia dintre cele mai faimoase cadavre de la fața locului. Individul, identificat ca fiind un bărbat de aproximativ 40 de ani, nu era un cetățean obișnuit: prezența unei genți de piele care conținea instrumente medicale din bronz și fier sugerează că era medic sau chirurg, relatează publicaţia Scienze notizie.

Scanările au relevat o postură tensionată, tipică șocului termic brusc cauzat de norii piroclastici (n. red. amestecuri extrem de fierbinți și rapide de gaze, cenușă și fragmente solide de rocă vulcanică ). Prin radiografie digitală și tomografie computerizată, echipa a identificat nu doar structura osoasă, ci și mici obiecte metalice pe care bărbatul le căra într-o încercare disperată de a se salva.

Echipamentul medical recuperat include forcepsuri, sonde și un mic recipient pentru medicamente, artefacte care oferă o perspectivă unică asupra profesiei medicale din Roma antică. Studiul nu s-a limitat la oase, ci a investigat și compoziția solului înconjurător și a rămășițelor organice prinse în lavă.

"Grădina Fugarilor" se confirmă astfel ca o capsulă a timpului dramatică. Bărbatul analizat încerca să ajungă la Porta Nocera împreună cu un grup de alte 12 persoane, dar furia Vezuviului l-a surprins înainte de a putea traversa zidurile orașului. Trusa sa de unelte, simbol al unei vieți dedicate îngrijirii celorlalți, a devenit ultima mărturie a rolului său social înainte de a fi înghiţit de lavă.