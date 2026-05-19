Misiunea comună ESA-China a pornit să cartografieze câmpul magnetic care protejează Pământul

1 minut de citit Publicat la 19:37 19 Mai 2026 Modificat la 19:37 19 Mai 2026

sursa foto: captură video X / Agenția Spațială Europeană

O navă spațială europeano-chineză care va studia magnetosfera terestră prin raze X a fost lansată marți din Guyana Franceză. Misiunea SMILE va urmări cum interacționează vântul solar cu scutul magnetic al Pământului – o înțelegere esențială pentru protejarea tehnologiei și a astronauților în viitor, scrie Euronews.

✅ Mission success for Smile.



Following lift-off on Vega-C at 05:52 CEST, separation at 06:48 CEST and solar panels deployment at 06:49 CEST, Smile is now underway to study Earth’s magnetic shield.



? https://t.co/b2m0G84a6V@esascience @ESA_transport @CNES @Avio_Group… pic.twitter.com/CsCJefbOvN — European Space Agency (@esa) May 19, 2026

Misiunea SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), dezvoltată de Agenția Spațială Europeană (ESA) în parteneriat cu Academia Chineză de Științe (CAS), a trimis pe orbită o navă spațială de trei metri înălțime, echipată cu senzori și antene.

Obiectivul este cartografierea magnetosferei – câmpul magnetic al Pământului care funcționează ca un scut invizibil, protejând planeta de fluxurile continue de particule încărcate electric emise de Soare, cunoscute sub numele de vânt solar.

„Dacă nu ar exista magnetosfera, viața nu ar putea supraviețui pe Pământul”, a transmis ESA despre misiune.

Pe parcursul misiunii, nava va măsura cum, unde și când interacționează vântul solar cu planeta noastră. La punctul cel mai îndepărtat al orbitei, va ajunge la 121.000 de kilometri deasupra Polului Nord – echivalentul unei treimi din distanța până la Lună. De pe această orbită, va putea aduna până la 45 de ore continue de observații pe fiecare rotație, captând raze X slabe și lumină ultravioletă.

Primele semnale de la SMILE au ajuns la cercetători la doar două ore după lansare. Nava și-a desfășurat și panourile solare, ceea ce înseamnă că poate colecta energie solară pentru a-și alimenta sistemele și instrumentele științifice.

Potrivit ESA, misiunea va ajuta la înțelegerea unui aspect încă insuficient studiat al sistemului solar și va contribui la protejarea pe termen lung a tehnologiei spațiale și a echipajelor umane din spațiu.