Fără Orbán la putere, UE vrea să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei de la 6 luni la un an

2 minute de citit Publicat la 19:55 19 Mai 2026 Modificat la 19:55 19 Mai 2026

Viktor Orban. sursa foto: Getty

Liderii europeni urmează să discute în iunie extinderea perioadei de reaprobare a sancțiunilor împotriva Rusiei de la șase luni la un an. Mișcarea este posibilă acum, după ce Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria luna trecută – el fiind cel care a blocat sistematic orice astfel de extindere și a folosit procesul de reînnoire ca pârghie politică, scrie Politico.

Perspectiva prelungirii ciclului de reaprobare a fost discutată săptămâna trecută în ședințe cu ușile închise, în pregătirea summitului european de la mijlocul lunii iunie, potrivit a cinci diplomați și oficiali europeni familiarizați cu discuțiile, care au vorbit sub condiția anonimatului, date fiind implicațiile politice ale subiectului.

Trecerea de la o reînnoire la fiecare șase luni la una anuală ar consolida credibilitatea politică și juridică a regimului de sancțiuni impus Rusiei de UE ca răspuns la invazia Ucrainei din 2022.

De ce contează unanimitatea

Sancțiunile europene trebuie aprobate în unanimitate de toate statele membre. Asta înseamnă că un singur veto poate anula cele 20 de pachete de măsuri adoptate până acum, concepute să lovească economia de război a Rusiei și să pună presiune pe susținătorii Kremlinului.

În ultimii patru ani, diplomații responsabili cu negocierea sancțiunilor au trebuit să gestioneze acest risc la fiecare șase luni, știind că un eșec ar avea consecințe dezastruoase – atât politic, cât și pe frontul din estul Ucrainei.

Tocmai această miză i-a servit lui Orbán drept pârghie. Fostul premier ungar, care a condus țara timp de 16 ani, a pierdut puterea după o înfrângere categorică în alegerile naționale din aprilie.

De-a lungul mandatelor sale, Orbán a intrat în repetate rânduri în conflict cu Bruxelles-ul și cu partenerii europeni, folosindu-și dreptul de veto pentru a bloca acorduri politice și decizii de politică externă.

Chiar înainte de a pierde alegerile, Orbán a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro menit să finanțeze apărarea Ucrainei, acuzând Kievul că întârzie reparațiile la un oleoduct care transportă petrol rusesc spre Ungaria și Slovacia. Vetoul a fost ridicat la scurt timp după ce Péter Magyar a preluat funcția de prim-ministru al Ungariei.

Bruxelles-ul nu pierde timpul

Dincolo de reducerea presiunii diplomatice, extinderea termenului de reînnoire la 12 luni ar ușura și sarcina administrativă prin care Bruxelles-ul menține sancțiunile în vigoare.

UE profită din plin de plecarea lui Orbán. Al 21-lea pachet de sancțiuni este deja în pregătire. Doi diplomați au declarat că un mini-pachet de sancțiuni ar putea fi adoptat chiar înainte de summitul din iunie, vizând flota-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind restricțiile occidentale. Un al treilea diplomat a adăugat că pachetul ar putea viza și industria de apărare rusă.

Comisia Europeană va oferi statelor membre opțiunea de a extinde ciclul de reînnoire la 12 luni sau de a păstra sistemul actual. Președintele Consiliului European, António Costa, le va cere apoi liderilor europeni, în iunie, să se pronunțe.

Fără Orbán, dar nu fără riscuri

Plecarea lui Orbán nu garantează însă un consens automat. Premierul slovac Robert Fico s-a aliniat frecvent pozițiilor Budapestei, iar liderul ceh Andrej Babiš a susținut și el acțiunile fostului premier ungar.

Cu toate acestea, diplomații sunt optimiști că Fico și Babiš vor fi mai deschiși fără Orbán alături.