Africa se rupe încet în două. Oamenii de știință spun că în viitor s-ar putea forma un nou ocean

Continentul african începe să se separe.

O regiune izolată din nordul Etiopiei se află în centrul unui proces geologic spectaculos: continentul african se rupe treptat, iar în milioane de ani s-ar putea forma un nou ocean. Fenomenul îi fascinează pe cercetători, deoarece poate fi observat direct la suprafața Pământului, scrie CNN.

Regiunea Afar din Etiopia este una dintre cele mai calde și aride zone de pe planetă. Pe timpul verii, temperaturile depășesc 50 de grade Celsius, iar peisajul este dominat de deșerturi și craterul vulcanului Erta Ale, care găzduiește un lac de lavă activ de zeci de ani și este numit de localnici „poarta spre iad”.

Cercetătorii au descoperit acum că regiunea se află în centrul unui sistem de fisuri în formă de Y, unde continentul african începe să se separe.

Deși localnicii sunt speriați, cercetătorii văd locul ca pe unul extrem de valoros pentru studiu.

„Oamenii văd asta și zic: «Oh, nu, se destramă!» Nu, se întâmplă foarte, foarte încet… Aș putea să repet asta până mă învinețesc, dar oamenii tot se lasă atrași de titlurile senzaționale. Nu-ți rămâne decât să zâmbești și să înduri”, a declarat Emma Watts, cercetător care face parte din echipa acestui studiu, potrivit sursei citate.

Regiunea se află la intersecția a trei plăci tectonice - Falia Principală Etiopiană, Falia Golfului Aden și Falia Mării Roșii - care se îndepărtează treptat una de alta într-un proces cunoscut sub numele de rifting continental.

În timp, dacă procesul continuă, scoarța terestră se poate subția și rupe complet, iar zona se poate transforma într-un nou bazin oceanic.

Procesul nu este unic, având loc de miliarde de ani pe planetă, însă, cu toate acestea, fenomenul care are loc în regiunea Afar este de interes pentru cercetători deoarece se desfășoară chiar la suprafață și poate fi observat direct.

Viteza cu care se mișcă lucrurile este extrem de lentă

De obicei, un astfel de fenomen are loc sub apă, fiind mult mai greu de studiat.

„Afar este un loc minunat pentru că (noul ocean fierbinte) nu este încă complet scufundat”, a explicat Watts.

„Ne oferă o perspectivă asupra unui proces pe care, de obicei, nu îl vedem”, a mai adăugat cercetătoarea.

Pe parcursul studiului, cercetătorii au descoperit că materialul de dedesubt urcă spre suprafață într-un mod asemănător unui „puls”, comparat cu bătăile unei inimi.

Totuși, cercetătorii subliniază că această viteză cu care se mișcă lucrurile este extrem de lentă.

Rifturile din Marea Roșie și Golful Aden se depărtează cu aproximativ 15 milimetri pe an - adică aproape jumătate din viteza cu care cresc unghiile. În schimb, Riftul Etiopian avansează și mai lent, cu aproximativ 5 milimetri pe an.

În acest ritm, formarea unui nou ocean ar putea dura milioane de ani și nici măcar nu este sigur că se va întâmpla. În unele cazuri, procesul de rupere a unui continent se poate opri înainte de a se finaliza.

Un astfel de exemplu este Midcontinent Rift, o fisură geologică ce ar fi putut despărți America de Nord în zona Marile Lacuri, dar care s-a oprit înainte ca procesul să ducă la formarea unui ocean.

De asemenea, în regiunea Afar au fost descoperite o serie de fosile bine conservate, iar un studiu publicat în revista Nature în luna ianuarie a dezvăluit descoperirea unei fosile vechi de 2,6 milioane de ani aparținând unei specii învechite înrudite cu omul.

„Se credea că această specie (Paranthropus) nu s-a răspândit niciodată atât de departe spre nord, fie din cauza unor factori ecologici, fie din cauza concurenței cu alte specii prezente în zonă”, a declarat într-un comunicat de presă dr. Fred Spoor, paleontolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra și membru al echipei de cercetare.

„Noua descoperire sugerează acum contrariul, iar presupusa absență a fost rezultatul unei evidențe fosile incomplete”, a mai adăugat acesta.