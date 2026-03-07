Ruptura tectonică în extindere din Africa ar putea crea munți mai înalți decât Himalaya

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O ruptură tectonică în scoarța Africii de Est, care se află în continuă expansiune, reprezintă primul act al unei viitoare coliziuni continentale capabile să formeze munți care ar putea depăși Himalaya, a demonstrat o echipă de geologi din Germania, într-un studiu publicat în American Journal of Science, relatează Earth.com.

Acest lung lanț de mișcări tectonice este deja în desfășurare și, în cele din urmă, va redesena liniile de coastă și va modifica tiparele climatice globale, chiar dacă punctul culminant se află la aproximativ 200 de milioane de ani în viitor.

Fisuri în Africa de Est

În Africa de Est, Valea Marelui Rift formează fractura vizibilă unde continentul se desparte și pune în mișcare această viitoare coliziune.

Urmărind modul în care structura acestei rupturi ar putea evolua în timp, Douwe J. J. van Hinsbergen de la Universitatea Utrecht a arătat cum separarea de astăzi poate deveni, în timp, un lanț muntos uriaș.

În loc să rămână o cicatrice liniștită, zona de extindere marchează primul pas ireversibil într-o succesiune de procese care schimbă bazinele oceanice și ghidează masele continentale aflate în derivă spre impact.

Pentru a înțelege cum această ruptură actuală se poate transforma într-un lanț muntos uriaș, trebuie să privim mai adânc sub suprafață, acolo unde căldura și mișcarea rocilor pun în mișcare plăcile tectonice.

Căldura pune plăcile în mișcare

Căldura din adâncuri împinge fiecare placă tectonică, o placă rigidă din învelișul exterior al Pământului, iar această presiune ajută fisura să se extindă. Mult mai jos, convecția mantalei – mișcarea lentă care împinge roca fierbinte în sus – a furnizat căldură suplimentară zonei întinse.

Geologii datează ruptura la aproximativ 25 de milioane de ani și se așteaptă ca fundul său să continue să se scufunde. Pe măsură ce scoarța se subțiază, Africa s-ar putea diviza în fragmente separate, iar liniile de coastă se pot modifica chiar și fără o creștere a nivelului mării.

Odată ce terenul coboară suficient de mult, apa oceanului poate pătrunde în bazin, iar apa sărată poate invada regiuni care astăzi sunt în interiorul continentului. Roca topită care urcă prin fisură se poate răci formând crustă oceanică, o rocă densă a fundului oceanic care stabilizează separarea.

Noul fund oceanic ar schimba și tiparele cutremurelor, deoarece faliile ar începe să funcționeze sub apă, nu pe uscat. În acel moment, Somalia s-ar afla pe țărmul îndepărtat al unui ocean tânăr, iar rutele comerciale și zonele de pescuit s-ar adapta acestei noi geografii.

În cele din urmă, pot apărea noi șanțuri oceanice în mările din apropiere, iar acestea pot începe să tragă plăcile tectonice înapoi una spre cealaltă.

Într-o zonă de subducție, unde o placă se scufundă sub alta, placa care coboară trage după ea tot ce se află în urmă. Acest proces provoacă multe dintre marile cutremure ale lumii.

Presiunea și căldura de-a lungul acestei limite topesc roca, iar lanțuri de vulcani se formează adesea pe placa superioară. Dacă astfel de zone ar înconjura Oceanul Indian în locurile potrivite, ele ar putea ghida Somalia și Madagascarul spre India.

Ciclul tectonic de lungă durată al Pământului

Pe perioade foarte lungi, continentele se unesc în blocuri mai mari, iar aceste blocuri se despart ulterior în configurații noi. Geologii numesc acest ritm „ciclul supercontinentelor”, în care continentele se unesc și apoi se separă pe parcursul a sute de milioane de ani.

În acest scenariu, Somalia se află la extremitatea estică a Africii, iar Madagascarul în largul coastelor, ambele deplasându-se pe măsură ce limitele plăcilor se reorganizează. O serie de procese lente din adâncul Pământului poate decide ce linii de coastă ajung să se ciocnească și care ajung să se îndepărteze.

Pe măsură ce fundul oceanic dispare în șanțurile de subducție, Oceanul Indian se poate îngusta, iar distanța dintre India și Africa se poate reduce.

Subducția „consumă” oceanul de dedesubt și trage continentele spre șanț în timp ce transportă roca rece în adânc. Cu mai puțin spațiu oceanic rămas, lanțuri de insule vulcanice și fragmente continentale mici pot fi comprimate, iar liniile de coastă se pot încreți formând noi munți.

În acest timp, India va rămâne relativ staționară, în timp ce Somalia se va deplasa peste marginea Indiei, ca parte a ciclului supercontinentelor.

Coliziunea formează noi munți

Himalaya au început să se ridice acum 40–50 de milioane de ani, când India s-a ciocnit de Eurasia, iar astfel de coliziuni continuă să creeze vârfuri înalte. Când continentele se întâlnesc, niciunul nu se scufundă ușor, astfel încât scoarța groasă se încrețește și se suprapune în straturi care se ridică.

Faliile pot împinge roci mai vechi peste roci mai tinere, iar straturile smulse se pot plia în lanțuri lungi lângă zona de coliziune. Înălțimea finală este greu de prezis deoarece eroziunea continuă să erodeze vârfurile chiar în timp ce coliziunea le ridică.

În timp, un lanț muntos lung poate redirecționa vânturile și ploile și poate împărți habitatele în zone izolate. Ridicarea terenului modifică pantele râurilor, iar eroziunea mai rapidă transportă mai multe sedimente în mări, ceea ce poate schimba nutrienții și stocarea carbonului.

O analiză științifică a găsit o legătură între ridicarea Himalayei și a Platoului Tibetan de schimbări ale musonilor asiatici și de tiparele biodiversității. Dacă în viitor s-ar forma un lanț muntos Somalia–India pe partea vestică a Indiei, acesta ar putea remodela regimul ploilor și distribuția speciilor pe distanțe mult dincolo de creastă.

Ce nu surprind modelele

Proiectarea mișcărilor plăcilor tectonice atât de departe în viitor îi obligă pe oamenii de știință să aleagă o configurație inițială și un set de reguli.

În studiul lor, van Hinsbergen și Schouten au descris întregul exercițiu drept un experiment de gândire, un scenariu ipotetic construit pe baza geografiei actuale.

Ipoteze diferite despre locul în care începe subducția pot schimba complet care coastă este comprimată prima, modificând astfel lanțul de munți care urmează să se formeze.

Niciun model nu poate stabili cu exactitate înălțimea viitoarelor vârfuri, deoarece precipitațiile și rezistența rocilor controlează eroziunea.

Următorul capitol tectonic Ruptura tectonică din Africa de Est arată deja prima mișcare, iar restul poveștii depinde de locul în care vor apărea noile șanțuri de subducție. Atunci când proiectează un posibil viitor geologic, oamenii de știință își perfecționează și instrumentele pentru interpretarea lanțurilor muntoase din trecut, iar aceste instrumente pot îmbunătăți astăzi prognozele privind hazardele naturale.