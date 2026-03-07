Concluzia cercetătorilor: oamenii sunt descedenţii bacteriilor primitive care au colonizat Pământul

Cercetătorii subliniază rolul pe care mitocondriile l-au jucat și continuă să-l joace în regnul animal. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Eseul „Microcosmos” de Lynn Margulis și Dorion Sagan dezvăluie o poveste veche de un miliard de ani, în centrul căreia se află mitocondriile care trăiesc în interiorul celulelor noastre şi care s-ar afla la baza regnului animal şi vegetal.

Punctul de plecare, scriu cei doi autori, este că „bacteriile și evoluția lor sunt atât de bogate în semnificații încât diviziunea fundamentală dintre formele de viață de pe Pământ nu este între plante și animale, așa cum se presupunea în mod obișnuit, ci între procariote, organisme compuse din celule fără un nucleu bine definit, adică bacterii, pe de o parte, și eucariote”, adică toate celelalte forme de viață, pe de altă parte, relatează La Stampa.

În primele două miliarde de ani pe Pământ, „procariotele, înotând și evoluând în oceanul primordial, au inventat toate sistemele chimice miniaturizate esențiale pentru supraviețuirea lor: fermentația, fotosinteza, fixarea azotului din aer și respirația aerobă”. A doua parte a poveștii, următorii două miliarde de ani, relatează că toate aceste invenții procariote au fost transferate genetic de la bacterii la plantele și animalele așa cum le cunoaștem astăzi.

Aceasta este povestea evoluției biologice, de la simplu la complex, care ne este familiară, cel puțin în linii mari, și pe care cu toții credem că o înțelegem. Există însă un aspect al acestei magnifice povești evoluționare pe care biologii l-au descoperit, dar (probabil) nu a fost încă pe deplin absorbit de conștiința colectivă şi anume rolul pe care mitocondriile l-au jucat și continuă să-l joace în toate acestea.

Mitocondriile sunt structuri minuscule înconjurate de membrană, prezente în toate celulele, inclusiv în a noastră. Sunt situate în afara nucleului celular și au propriile gene, formate din ADN. Spre deosebire de celule, mitocondriile se reproduc prin diviziune simplă (și nu prin reproducere sexuată, chiar și la ființele vii unde aceasta este prezentă) și o fac într-un ritm diferit față de restul masei celulare. Fără ele, celulele nucleate și, prin urmare, întreaga plantă sau animal, nu ar putea utiliza oxigenul și, în consecință, nu ar putea supraviețui.

Acum, merită menționat faptul că mitocondriile, care se găsesc în interiorul celulelor plantelor, animalelor și chiar ale oamenilor, nu își transmit originea prin ADN nuclear: mitocondriile care trăiesc în celulele noastre, scriu Margulis și Sagan, „descind direct din acele bacterii care, acum miliarde de ani, înotau în mările primitive, respirând oxigen. La un moment dat, bacteriile antice s-au combinat cu alte microorganisme, stabilindu-și reședința în interiorul lor, eliminând deșeurile și furnizând energie prin procese de oxigenare, în schimbul hranei și protecției. Aceste organisme, fuzionate, au evoluat apoi în forme de viață mai complexe. Astfel, s-a format o alianță simbiotică care a devenit permanentă” și care continuă să existe în corpurile noastre.

Aceasta depășește cu mult, de exemplu, colaborarea dintre oameni și flora bacteriană găzduită în intestinele noastre; în cazul mitocondriilor, bacteriile antice s-au stabilit în fiecare dintre celulele noastre. Margulis și Sagan scriu: „Corpurile noastre păstrează o adevărată istorie a vieții pe Pământ. Celulele păstrează un mediu bogat în carbon și hidrogen, similar cu cel al Pământului când a început viața. Ele trăiesc într-o soluție de apă și săruri, care amintește de compoziția mărilor primitive: suntem ceea ce suntem datorită cooperării unei companii de bacterii într-un mediu lichid.”