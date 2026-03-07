Antena 3 CNN Life Știinţă Descoperire spectaculoasă la Constanța. 34 de morminte romane, bijuterii și monede de exceptie, scoase la lumină de arheologi

Descoperire spectaculoasă la Constanța. 34 de morminte romane, bijuterii și monede de exceptie, scoase la lumină de arheologi

Laura Dinu
1 minut de citit Publicat la 08:00 07 Mar 2026 Modificat la 08:14 07 Mar 2026
descoperire Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Cercetătorii au mai descoperit o inscripție în limba greacă precum și un umbo - partea centrală a unui scut de paradă. Foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Lucrările de creștere a eficienței energetice la Spitalul Municipal Constanța au scos la iveală descoperiri arheologice importante, după ce specialiștii au început cercetarea preventivă în zona șantierului.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a transmis o informare pentru a clarifica modul în care s-au desfășurat supravegherea și cercetarea arheologică preventivă pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța”.

Potrivit instituției, în data de 3 iulie 2025 a fost emis avizul Ministerului Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, document care prevedea obligativitatea realizării cercetării arheologice preventive și a supravegherii arheologice atât pentru lucrările la clădire, cât și pentru organizarea de șantier.

INFORMARE PUBLICĂ a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu privire la cercetarea arheologică...

Publicată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe Vineri, 27 februarie 2026

Echipa de arheologi a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a intrat efectiv pe șantier începând cu 3 septembrie 2025, după finalizarea lucrărilor preliminare, precum curățarea terenului, relocarea utilităților și îndepărtarea stratului vegetal. Cercetările s-au desfășurat exclusiv în perimetrul stabilit de beneficiar.

Primele rezultate ale cercetărilor arheologice sunt spectaculoase.

„În stadiul actual al cercetării arheologice, menționăm că s-au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică (amfore africane).

Menționăm descoperirea a două piese excepționale: o inscripție în limba greacă, ce atestă o asociație religioasă la Tomis în secolul III, precum și un umbo - partea centrală a unui scut de paradă, extrem de rar.”

 

Etichete: descoperire arheologica Constanța morminte antice

