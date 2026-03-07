Descoperire spectaculoasă la Constanța. 34 de morminte romane, bijuterii și monede de exceptie, scoase la lumină de arheologi

1 minut de citit Publicat la 08:00 07 Mar 2026 Modificat la 08:14 07 Mar 2026

Cercetătorii au mai descoperit o inscripție în limba greacă precum și un umbo - partea centrală a unui scut de paradă. Foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Lucrările de creștere a eficienței energetice la Spitalul Municipal Constanța au scos la iveală descoperiri arheologice importante, după ce specialiștii au început cercetarea preventivă în zona șantierului.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a transmis o informare pentru a clarifica modul în care s-au desfășurat supravegherea și cercetarea arheologică preventivă pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța”.

Potrivit instituției, în data de 3 iulie 2025 a fost emis avizul Ministerului Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, document care prevedea obligativitatea realizării cercetării arheologice preventive și a supravegherii arheologice atât pentru lucrările la clădire, cât și pentru organizarea de șantier.

INFORMARE PUBLICĂ a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu privire la cercetarea arheologică... Publicată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe Vineri, 27 februarie 2026

Echipa de arheologi a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a intrat efectiv pe șantier începând cu 3 septembrie 2025, după finalizarea lucrărilor preliminare, precum curățarea terenului, relocarea utilităților și îndepărtarea stratului vegetal. Cercetările s-au desfășurat exclusiv în perimetrul stabilit de beneficiar.

Primele rezultate ale cercetărilor arheologice sunt spectaculoase.

„În stadiul actual al cercetării arheologice, menționăm că s-au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică (amfore africane).

Menționăm descoperirea a două piese excepționale: o inscripție în limba greacă, ce atestă o asociație religioasă la Tomis în secolul III, precum și un umbo - partea centrală a unui scut de paradă, extrem de rar.”