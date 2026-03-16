A fost fabricat prototipul unei baterii ecologice pe bază de saramură de tofu care poate dura 300 de ani

Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un grup de cercetători de la City University din Hong Kong și de la Southern University of Science and Technology au dezvoltat un prototip al unei baterii ecologice care ar putea revoluționa piața. Saramura de tofu ar putea fi cheia unui nou tip de baterie ecologică , care ar putea într-o zi să înlocuiască soluțiile tradiționale litiu-ion utilizate, de exemplu, în fabricarea telefoanelor mobile.

Un grup de cercetători de la Universitatea din Hong Kong și de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Shenzhen a dezvoltat o tehnologie care reprezintă o alternativă importantă pentru bateriile care utilizează substanțe chimice poluante. Se ştie deja că reciclarea incorectă a acestora poate cauza probleme grave de mediu atât pentru sol, cât și pentru apele subterane, ca să nu mai vorbim de floră, faună și, bineînțeles, pentru oameni.

Într-un articol publicat în revista Nature Communications, preluată de publicaţia La Stampa, cercetătorii au explicat modul în care a fost utilizată o soluție alternativă pentru a crea electrolitul. S-au înlocuit acizii și bazele tradiționale cu săruri neutre de magneziu și calciu. Practic, aceleași minerale care reies din analiza saramurii utilizate în producția de tofu. Din punct de vedere tehnic, menținerea unui pH neutru (7,0) elimină riscul acțiunii corozive în interiorul bateriei și consecințele asupra mediului în timpul eliminării sale.

Trebuie reținut că acest electrolit este substanța care permite trecerea ionilor între anod și catod, asigurând fluxul de energie. Un alt detaliu important este că electrodul negativ al acestei baterii experimentale, în loc să utilizeze materiale metalice tradiționale, se bazează pe un material special proiectat pe bază de polimeri organici covalenți (COP). Este vorba despre un tip de plastic, denumit Hex TADD COP, care are un nivel ridicat de conductibilitatea electrică.

Pentru electrodul pozitiv (catod), a fost ales albastrul prusac, un material utilizat în mod normal ca pigment albastru în vopsele. Toate testele de laborator au confirmat rezultate excelente, mai ales în comparație cu performanța bateriilor obișnuite care, după cum se știe, cedează după câteva sute sau mii de reîncărcări, epuizându-și capacitatea sau se defectează complet.

Noua baterie experimentală, însă, a rezistat la 120.000 de cicluri de încărcare , ceea ce este echivalentul a aproximativ 300 de ani de longevitate pentru un smartphone încărcat o dată pe zi .

„Comparativ cu sistemele actuale de baterii, noul sistem oferă o stabilitate excepțională a ciclului pe termen lung și respectă mediul în condiții neutre”, susțin cercetătorii, menționând că noua baterie are o capacitate de aproximativ 112,8 mAh/g, ceea ce este mai mare decât cea a multor telefoane mobile de ultimă generaţie.

Toți cercetătorii implicați sunt de acord că atât lichidele, cât și materialele utilizate ar fi ecologice, având în vedere non-toxicitatea lor. În plus, acestea respectă standardele internaționale de siguranță, ceea ce facilitează reciclarea lor. Singurul aspect critic al acestui proiect este că va mai dura ceva timp până când un prim produs comercial va fi disponibil, mai ales pentru că este necesar să se înțeleagă cum să se crească producția de polimeri organici şi cantitatea de energie în spațiul limitat disponibil.