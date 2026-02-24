NASA a dotat roverul Perseverance cu propriul său sistem GPS ca să-şi afle singur locaţia exactă pe Marte

NASA a dotat roverul Perseverance cu propriul său sistem GPS. sursa foto: Getty

NASA a dotat roverul său marţian Perseverance cu abilitatea de a-şi determina singur locaţia exactă pe Planeta Roşie, fără a mai fi nevoit să aştepte instrucţiuni de pe Pământ, dispunând practic de propriul său sistem GPS, notează Agerpres.

Spre deosebire de Pământ, Marte nu are o reţea de sateliţi de navigaţie. În schimb, misiunile robotice, inclusiv Perseverance, s-au bazat mult timp pe senzori şi camere de la bord, imagini de la sonde spaţiale aflate pe orbită şi instrucţiuni de la echipele de coordonare ale misiunilor aflate la milioane de kilometri distanţă pentru a şti exact unde se află.

"Imaginaţi-vă că sunteţi singur într-un deşert vast, fără drumuri şi fără hărţi, şi primiţi un singur apel telefonic pe zi în care puteţi să întrebaţi: Unde sunt?", a explicat Vandi Verma, robotician spaţial la JPL şi membru al echipei de inginerie Perseverance, într-un videoclip publicat pe 18 februarie, care anunţă actualizarea. "Asta a trebuit să facă roverul Perseverance al NASA pe Marte timp de cinci ani."

"Pentru o poziţionare exactă, avea nevoie de oameni înapoi pe Pământ", a adăugat ea. "Dar nu mai este cazul".

Cum s-a ghidat Perseverance până acum

De la asolizarea în craterul Jezero în februarie 2021, roverul Perseverance, de dimensiunea unei maşini, şi-a urmărit poziţia analizând caracteristicile geologice din fotografiile făcute la fiecare câţiva metri şi luând în considerare numărul de rotaţii ale roţilor pentru a estima cât de departe a călătorit.

Micile erori se acumulează în timp, iar, în cursul călătoriilor mai lungi, aceste inexactităţi pot lăsa roverul nesigur de poziţia sa cu o marjă de eroare de peste 35 de metri. Dacă calculează că ar putea fi prea aproape de un teren periculos, roverul se poate opri mai devreme şi poate aştepta clarificări de la centrul de control al misiunii de pe Pământ, potrivit unei declaraţii a NASA.

"Ştiam că dacă abordăm această problemă, roverul ar putea călători mult mai departe în fiecare zi", a mai punctat Vandi Verma.

Deoarece Marte se află în medie la aproximativ 225 de milioane de kilometri de Pământ, întârzierile de comunicare fac imposibil controlul în timp real, iar o astfel de actualizare a poziţiei şi direcţiei poate dura o zi marţiană întreagă sau mai mult.

Acum, cu noua actualizare, numită Mars Global Localization, Perseverance îşi poate corela propriile fotografii panoramice cu hărţile terenului realizate de pe orbită, îşi poate calcula poziţia precisă şi poate continua pe ruta planificată fără a aştepta confirmarea de pe Pământ.

Un algoritm de la bord efectuează comparaţia în aproximativ două minute şi poate identifica locaţia roverului cu o precizie de aproximativ 25 de centimetri, totul fără asistenţă din partea NASA. Această capacitate permite roverului să călătorească semnificativ mai departe, crescând suprafaţa de teren pe care o poate explora şi studiile ştiinţifice pe care le poate desfăşura, spun oamenii de ştiinţă.

Echipa a început să dezvolte tehnologia în 2023, testând algoritmul în raport cu imagini de la 264 de opriri anterioare ale roverului. În fiecare caz, software-ul a identificat corect locaţia roverului, potrivit agenţiei. Sistemul a mai fost utilizat cu succes în timpul operaţiunilor de rutină la începutul lunii februarie.

"I-am oferit roverului o nouă abilitate", a declarat Jeremy Nash, inginer robotică la JPL, care a condus proiectul sub coordonarea Vandi Verma. "Aceasta a fost o problemă deschisă în cercetarea roboticii timp de decenii şi a fost extrem de interesant să implementăm această soluţie în spaţiu pentru prima dată".

Perseverance a avut o misiune planificată de AI

Această dezvoltare a abilităţilor roverului vine la doar câteva săptămâni după ce NASA a anunţat că Perseverance şi-a finalizat prima misiune pe Marte, complet planificată de inteligenţa artificială generativă.

În cadrul misiunii respective, inteligenţa artificială a analizat aceleaşi imagini şi date despre teren folosite de echipa de control a misiunii - inclusiv imagini de la Mars Reconnaissance Orbiter al NASA - pentru a identifica pericole precum roci, pante abrupte şi câmpuri de bolovani, apoi a trasat o rută sigură cu coordonate desemnate pe care roverul să le urmeze.

Înainte de a transmite comenzile către Marte, inginerii au testat planul pe larg folosind un geamăn digital detaliat al roverului pentru a se asigura că acesta poate executa în siguranţă deplasarea, explica NASA într-un comunicat anterior.

De fapt, capacităţile de navigaţie autonomă ale lui Perseverance au devenit atât de eficiente în detectarea şi ocolirea obstacolelor încât autonomia sa a fost limitată mai puţin de evitarea pericolelor şi mai mult de incertitudinea cu privire la locaţia sa precisă, conform NASA.

O astfel de tehnologie ar putea ajuta la inaugurarea unei noi ere de explorare mai rapidă şi mai autonomă nu doar pe Marte, ci şi pe alte lumi, susţine Verma în comunicat.