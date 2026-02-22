Un vapor de pasageri dispărut acum peste 150 de ani a fost descoperit de un vănător de epave

Vaporul de pasageri Lac La Belle a dispărut într-o furtună pe lacul Michigan în 1872. Foto: Getty Images

Paul Ehorn avea doar 15 ani când a început să caute nave scufundate în Marile Lacuri. Astăzi, la 80 de ani, a reușit să localizeze una dintre cele mai greu de găsit epave: vaporul de pasageri Lac La Belle, dispărut într-o furtună pe lacul Michigan în 1872.

Nava a fost descoperită la aproximativ 20 de mile (circa 32 de kilometri) în larg, între orașele Racine și Kenosha din statul Wisconsin. Epava se află în poziție verticală, pe fundul lacului, în ape întunecate și reci, potrivit Interesting Engineering.

Descoperirea a fost confirmată de organizația internațională de cercetare maritimă Shipwreck World. Deși epava a fost identificată încă din octombrie 2022, anunțul oficial a fost amânat pentru realizarea unui model video 3D al navei. Condițiile meteo dificile și problemele de programare au întârziat revenirea echipei la fața locului până în vara trecută.

Un indiciu neașteptat

Ehorn, scafandru certificat din 1960, urmărea urmele vasului încă din 1965. Descoperirea nu a venit însă dintr-o hartă veche sau prin tehnologie satelitară, ci datorită unui indiciu primit de la un pescar comercial, care ar fi scos în plase o piesă de vapor din epoca respectivă.

Informația i-a fost transmisă de un alt pasionat de epave, Ross Richardson. Ehorn a verificat coordonatele cu sonar, iar în mai puțin de două ore a apărut pe ecran silueta masivă a corpului navei, lung de 217 picioare (aproximativ 66 de metri).

Potrivit lui, suprastructura vaporului nu mai există, iar exteriorul este acoperit de scoici invazive, însă coca și elementele originale din lemn de stejar s-au păstrat relativ bine.

Ultima călătorie

Conform relatărilor publicate de The Guardian, vasul a fost construit în 1864, la Cleveland, și opera inițial pe ruta dintre Lacul Superior și statul Ohio. Era considerat un vapor de lux al epocii, dotat cu două coșuri de fum și transportând mărfuri precum whisky, carne de porc, făină și orz.

Pe 13 octombrie 1872, nava a plecat din Milwaukee spre Michigan. La doar două ore după plecare, a început să ia apă. Cazanele s-au oprit, valurile au lovit puntea, iar echipajul a rămas fără putere în mijlocul furtunii. În jurul orei 5 dimineața, vasul s-a scufundat cu pupa înainte. Opt persoane au murit după ce o barcă de salvare s-a răsturnat. Ceilalți au supraviețuit pentru a povesti tragedia.

O cursă contra timpului

Descoperirea marchează a 15-a epavă identificată de Ehorn în Marile Lacuri. El recunoaște însă că astfel de reușite devin tot mai rare, deoarece majoritatea cazurilor „ușoare” au fost deja rezolvate.

Specialiștii avertizează că multe epave sunt amenințate de scoicile quagga, o specie invazivă care acoperă structurile subacvatice cu straturi dense și acide, deteriorând fierul și distrugând lemnul.

Ehorn urmează să prezinte imagini inedite și un model 3D al epavei la Festivalul „Ghost Ships” din 2026, organizat la Manitowoc, în Statele Unite.