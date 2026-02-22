India aruncă în războiul AI rivalul lui ChatGPT care poate fi utilizat fără internet

O companie indiană a prezentat la summitul din New Delhi două LLM care funcționează pe telefoane fără conectivitate la internet. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O companie din India a dezvăluit noi modele de Inteligență Artificială, concepute să ruleze pe telefoane nesofisticate și fără conexiune la internet, scrie publicația britanică The Telegraph, care comentează că această inițiativă ar putea extinde accesul la tehnologia de vârf în regiuni îndepărtate ale lumii.

Sarvam AI și-a popularizat demersul în cadrul summitului India AI Impact din Delhi, eveniment încheiat sâmbătă cu o declarație semnată de peste 80 de țări, între care Statele Unite ale Americii.

India a folosit oportunitatea summitului pentru a se poziționa drept concurent într-un sector dominat de SUA și China.

La summit au fost prezentate sisteme AI instruite la nivel național în diverse sectoare, inclusiv educație, tehnologie vocală, asistență medicală și guvernare.

În cadrul summitului Sarvam a expus și rulat două noi modele (LLM, modele lingvistice mari, n.r.) pentru Inteligența Artificială.

A atras în special atenția modelul instalat pe un telefon Nokia de generație mai veche, fără conexiune la internet.

Sistemul face parte din ceea așa-numita platformă Sarvam Edge, concepută să funcționeze direct pe smartphone-uri și laptopuri, în loc să ruleze utilizând centre de date la distanță.

Potrivit companiei producătoare, acest lucru permite accesul la funcții de recunoaștere vocală, traducere și aplicații de tip text-to-speech inclusiv în zone cu conectivitate slabă sau inexistentă, aspect semnificativ în anumite părți ale Indiei și alte regiuni în curs de dezvoltare, unde internetul mobil rămâne inconsistent.

Conform datelor Băncii Mondiale, la nivelul anului 2024 doar circa 71% din populația lumii era conectată la internet.

Targetul productătorului de chatbot AI fără internet: un miliard de indieni

"Vrem să deservim un miliard de indieni, iar modelele mici și eficiente sunt importante în acest scop", a declarat Aditya Dhawala, manager de produs la Sarvam, la evenimentul de lansare care a avut loc miercuri.

În cadrul prezentării, compania a demonstrat cum funcționează asistentul său AI, după inițierea unui apel pe telefonul pe un telefon "cărămidă".

Utilizatorii au putut interacționa cu aplicația fără o conexiune activă la internet.

Sarvam a declarat că lucrează cu HMD, care licențiază marca Nokia, și cu producătorul de cipuri Qualcomm pentru a optimiza performanța procesoarelor mobile existente.

Într-o postare pe blogul companiei, Sarvam a precizat că accentul pus pe telefoanele cu funcții clasice reprezintă o regândire a modului în care este livrată și accesată Inteligența Artificială.

Drop 13/14: The 30B and 105B models, benchmarks, and HF links will all come. But today it is a drop about people. About how our team of just 15 folks gave it their all to do what many doubted as not doable - ie train usefully large, globally competitive models from scratch in… pic.twitter.com/WYJPFnRLeh — Pratyush Kumar (@pratykumar) February 18, 2026

"Ar trebui să funcționeze peste tot, imediat și local, fără a fi solicitată de pe servere îndepărtate, fără a fi dependentă de conectivitate, fără a fi măsurată prin interogări", a precizat compania.

Sarvam subliniază că rularea Inteligenței Artificiale la nivel local elimină costurile recurente ale găzduirii în cloud și îmbunătățește confidențialitatea.

"Nu există costuri per interogare, nu există prețuri fundamentate pe gradul de utilizare, nu există probleme de scalare pe măsură ce baza de utilizatori crește. Costul este deja plătit, fiind încorporat în dispozitiv. Datele dumneavoastră nu părăsesc niciodată dispozitivul. Nu există niciun server care să înregistreze interogările dumneavoastră, nicio bază de date care să stocheze conversațiile dumneavoastră", precizează producătorul pe blogul său.

Modelele AI propuse de compania indiană pentru utilizare fără conectivitate sunt sub GPT-4, ca număr de parametri

Experții independenți notează că inițiativa companiei indiene nu este complet nouă.

Firmele mari de tehnologie au oferit de multă vreme versiuni mai mici și mai rapide ale modelelor lor.

Provocarea a fost de a face astfel de aplicații utile pe dispozitive mai puțin puternice, mai ieftine și în medii cu conectivitate nesigură.

"Una e să ai un model care rulează pe un iPhone modern și alta e să-l rulezi pe un telefon mai puțin puternic", a punctat Karan Girotra, profesor la Cornell Tech.

Dacă Sarvam va putea oferi în mod constant această capacitate pe dispozitive low-cost, dincolo de demonstrația controlată de la summitul din New Delhi, potențialul și atractivitatea modelelor sale s-ar putea extinde mult dincolo de lacunele de conectivitate ale Indiei, adaugă acest specialist.

Potrivit Sarvam, unul dintre modelele prezentate la eveniment are 30 de miliarde de parametri, iar sistemul mai mare lucrează cu 105 miliarde de parametri.

Parametrii sunt valorile interne pe care un model le învață în timpul antrenamentului. Mai mulți parametri îi permit, în general, să gestioneze sarcini mai complexe, dar necesită și mai multă putere de calcul.

Prin comparație, se estimează că sistemele precum GPT-4 de la OpenAI, au sute de miliarde și chiar trilioane de parametri, plasând modelele Sarvam sub cele mai mari sisteme globale.