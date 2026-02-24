Kelemen Hunor e sigur că România nu va atinge două jaloane din PNRR: „A fost o prostie să le includem de la bun început”

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că sunt două jaloane din PNRR pe care România „sigur” nu le va atinge: cel care prevede fabricarea de panouri solare și cel legat de combustibilul pe hidrogen.

"Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere şi pentru vot. În aceste zile sunt şi discuţii tehnice între vicepremier şi miniştri, Ministerul de Finanţe şi ceilalţi. Şi vor fi şi discuţii politice în coaliţie. Sunt câteva chestiuni unde în acest moment nu am reuşit să închidem discuţiile, investiţiile. Investiţiile, fiindcă aceste investiţii publice menţin şi economia românească şi firmele româneşti. Trebuie să recunoaştem, dacă investiţiile publice în anumite zone se opresc, firmele româneşti intră în faliment, nu multinaţionalele", a declarat liderul UDMR la RFI, potrivit Agerpres.

El a subliniat că este nevoie de cofinanţare pentru PNRR şi pentru fondurile europene.

"Avem nevoie de cofinanţare pentru PNRR, pentru fonduri europene, unde sunt sume foarte mari şi în granturi şi în împrumuturi. Şi acolo e un efort uriaş şi nu am reuşit să închidem pachetul social, fiindcă acolo iarăşi e o chestiune care trebuie discutată - cum facem cu pensionarii. Propunerea noastră era în felul următor: să există o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că va exista pentru pensionarii de până la 3.000 de lei pensia o plată în două tranşe, într-o singură tranşă, în a doua jumătate a anului, în prima jumătate a anului şi în a două jumătate a anului, în funcţie de... Dar trebuie făcut acest pas, trebuie dat acest ajutor pensionarilor obligatoriu. Şi mai sunt câteva chestiuni unde există discuţii care afectează într-un fel şi bugetul, jaloanele din PNRR, care unele sigur că nu vor fi atinse şi asta ar însemna ori pierdere de bani, ori trecerea pe bugetul naţional în perioada următoare unde au început investiţiile", a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat ce jalon nu va fi atins, liderul UDMR a răspuns: "Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România şi-a asumat să fabrice panouri solare şi combustibilul pe hidrogen. Deci acele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. (...) Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înşel. Dar sunt şi alte chestiuni care trebuie în această perioadă închise şi vorbim de acele jaloane care nu au fost până acum închise. Pe magistraţi sper că am închis şi mai sunt câteva chestiuni care încă sunt în discuţie. Problema care era anul trecut, când România a renegociat jaloanele, toate ministerele au luptat pentru a păstra jaloanele. Şi acum unele ministere se trezesc că n-au cum să le îndeplinească".

El a criticat includerea unor obiective nerealiste în PNRR.

"A fost o prostie să includem de la bun început, de exemplu, hidrogenul în PNRR, fiindcă nu era o tehnologie perfecţionată nicăieri în lume. Şi noi credeam că noi vom face ceva, un boom uriaş. Deci aia a fost o greşeală din start", a mai afirmat Kelemen Hunor.