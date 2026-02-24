Antena 3 CNN Politică Cătălin Predoiu afirmă că România să dezvolte parteneriatele economice cu SUA: "Pot aduce zeci de miliarde de dolari"

Cătălin Predoiu afirmă că România să dezvolte parteneriatele economice cu SUA. Foto: Hepta

Cătălin Predoiu, ministru de Interne şi vicepremier, a declarat, marţi, că, în timp ce parteneriatul cu americanii pe zona de siguranță și intelligence merge foarte bine, România trebuie să-şi dezvolte şi pilonul economic al relaţiei cu SUA. "Securitate înseamnă prosperitate. Prosperitate înseamnă securitate", a transmis Predoiu.

"România are nevoie de dezvoltare economică. Așa cum absorbim fonduri PNRR, tot astfel trebuie să inițiem și să dezvoltăm parteneriate economice cu SUA, care pot aduce zeci de miliarde de dolari în economia națională. Parteneriatul pe zona de siguranță și intelligence merge foarte bine. Dar trebuie să dezvoltăm pilonul economic al parteneriatului cu SUA.

Securitate înseamnă prosperitate. Prosperitate înseamnă securitate. Mulțumesc tuturor instituțiilor din arcul instituțional al ordinii publice și siguranței naționale.

Din acest moment, calea parteneriatelor economice de anvergură strategică cu SUA este deschisă; depinde de România cât de bine va fructifica această șansă istorică, într-un moment de schimbări globale pentru următoarele generații", a declarat Predoiu, notează Guvernul României.

