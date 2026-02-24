Antena 3 CNN Economic Banci BNR anunță că depozitele la bănci ale firmelor și persoanelor fizice au scăzut în ianuarie 2026

BNR anunță că depozitele la bănci ale firmelor și persoanelor fizice au scăzut în ianuarie 2026

D.C.
1 minut de citit Publicat la 12:00 24 Feb 2026 Modificat la 12:00 24 Feb 2026
bancnote de 100 de lei
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară FOTO: Getty Images

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 664,101 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali), informează Banca Naţională a României (BNR).

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au scăzut cu 2,3% faţă de luna decembrie 2025, până la 453,049 miliarde lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, acestea s-au majorat cu 3,7% (-5,4% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,1% faţă de luna anterioară, până la 266,416 miliarde lei; comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, au crescut cu 5,8% (-3,5% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 5,3% (până la 186,632 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna ianuarie 2025, au înregistrat o creştere de 0,9% (-8% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au scăzut cu 0,6% faţă de luna decembrie 2025, ajungând până la nivelul de 211,052 miliarde lei (exprimat în euro, acestea au scăzut cu -0,5%, până la 41,414 miliarde euro). Comparativ cu luna ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,3% (9,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% faţă de luna decembrie 2025, până la 142,691 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1%, până la 28 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,1% (8,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,5% faţă de luna decembrie 2025, până la 68,361 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6%, până la 13,414 miliarde euro). Comparativ cu ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 14,8% (12,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro). 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: depozite bancare BNR

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Banci
» Citește mai multe din Banci
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close