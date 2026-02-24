O femeie a fost concediată pentru că a spus că are nevoie de 8 ore de somn pe noapte. Cazul a fost tranșat de o instanță din New York

O femeie a fost concediată pentru că a spus că are nevoie de 8 ore de somn pe noapte FOTO: Getty Images

O firmă de consultanță de elită din New York a ajuns la o înțelegere într-un proces intentat de o fostă analistă care a fost concediată după ce a spus că are nevoie de opt până la nouă ore de somn pe noapte.

Centerview Partners a ajuns la un acord cu Kathryn Shiber înaintea începerii procesului, într-un caz care ar fi obligat instituția să convingă un juriu din New York că disponibilitatea de a lucra în primele ore ale dimineții era o parte esențială a postului, potrivit Financial Times.

Cazul a devenit un punct central al dezbaterii privind condițiile de muncă pentru angajații începători de pe Wall Street, unde programul prelungit până noaptea târziu este obișnuit. Centerview nu a dezvăluit termenii înțelegerii.

Shiber a dat în judecată firma de pe Wall Street pentru discriminare pe criterii de dizabilitate, în baza legislației statale și federale, solicitând despăgubiri de milioane de dolari.

Centerview a declarat într-un comunicat că pretențiile legale ale lui Shiber „nu au temei”.

„Eram pregătiți să demonstrăm acest lucru în instanță și suntem încrezători că am fi câștigat procesul”, se arată în declarație. „Cu toate acestea, suntem bucuroși să lăsăm în urmă această distragere și să ne concentrăm pe clienții noștri”.

Procesul, programat să înceapă luni, urma să includă mărturii ale lui Shiber și ale unor directori din Centerview, inclusiv ale copreședintelui Tony Kim.

La o audiere preliminară de săptămâna trecută, un judecător a declarat că detalii privind veniturile, profiturile și performanța financiară ale Centerview ar putea fi făcute publice în timpul procesului, respingând solicitarea firmei de a păstra aceste informații confidențiale. Avocații companiei au susținut că o astfel de divulgare ar putea crea o „narațiune David versus Goliat”.

Centerview, cofondată de influenți bancheri de pe Wall Street, Blair Effron și Robert Pruzan, în 2006, concurează cu bănci de investiții de top precum Goldman Sachs.

Shiber s-a angajat la Centerview în 2020 și a fost repartizată la „Project Dragon”, un mandat de a apăra compania de utilități Duke Energy, evaluată la miliarde de dolari, de un posibil conflict privind reprezentarea în consiliul de administrație, inițiat de fondul speculativ Elliott Management.

După ce a fost desemnată pentru proiectul cu miză ridicată, tânăra care avea 21 de ani atunci a dezvăluit că are o afecțiune medicală care îi impunea să doarmă opt până la nouă ore pe noapte, după un program constant.

Inițial, firma i-a oferit un interval garantat, de la miezul nopții până la ora 9 dimineața, în care nu se aștepta să lucreze. Însă, câteva săptămâni mai târziu, Centerview a concediat-o, afirmând că nu putea îndeplini funcțiile esențiale ale postului său dacă nu era disponibilă în acele ore. Intervalul fusese doar o măsură temporară, a susținut banca în documentele depuse la instanță.

Procesul ar fi ridicat întrebarea dacă o astfel de disponibilitate era sau nu esențială. Când judecătorul federal Edgardo Ramos a dispus, în octombrie, continuarea cazului, el a afirmat că există „un litigiu real” în această privință.