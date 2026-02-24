Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume s-a închis brusc, după ce orașul de gheață și zăpadă a început să se topească

Orașul de gheață Harbin Ice-Snow World, cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, ianuarie 2026. Sursa foto: Hepta

Harbin Ice-Snow World, cel mai mare parc tematic de acest tip din lume, s-a închis pe neașteptate, sâmbătă, după ce creșterea temperaturilor a dus la topirea instalațiilor din gheață și zăpadă, potrivit The Standard.

Cea de-a 27-a ediție a popularei atracții de iarnă, situată în Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, și-a încheiat activitatea mai devreme decât de obicei în acest an, din motive de siguranță și pentru a asigura o experiență de calitate vizitatorilor în contextul dezghețului, potrivit organizatorilor.

Vizitatorii care au rezervat bilete pot primi rambursarea integrală a sumelor achitate, iar, ca gest special, cei care au cumpărat bilete pentru perioada 20–28 februarie 2026 vor beneficia de intrare gratuită la următoarea ediție a parcului.

În timp ce parcul în aer liber își ia rămas-bun pentru acest sezon, cel mai mare parc tematic indoor de gheață și zăpadă din lume, situat în cadrul complexului Harbin Ice-Snow World, s-a deschis duminică la prânz.

Fiind un parc tematic consacrat dedicat gheții și zăpezii, Harbin Ice-Snow World este una dintre principalele atracții de iarnă ale Chinei.

China își propune să stimuleze economia gheții și zăpezii ca o nouă sursă de creștere, vizând atingerea unei dimensiuni economice de 1,2 trilioane de yuani (aproximativ 174 de miliarde de dolari americani) până în 2027 și de 1,5 trilioane de yuani până în 2030, potrivit unor orientări publicate de Consiliul de Stat.