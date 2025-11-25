Începe construcția „orașului înghețat” din Harbin. Cum arată depozitele uriașe de gheață pentru cel mai mare festival de iarnă din lume

2 minute de citit Publicat la 11:47 25 Noi 2025 Modificat la 11:49 25 Noi 2025

Depozite de gheață pentru Harbin Ice-Snow World, 24 noiembrie 2025. Sursa / foto: Hepta/ Xinhua/ Xie Jianfei

Marți, 25 noiembrie 2025, începe oficial construcția „orașului de gheață” din Harbin. Fotografii surprinse luni arată depozitele uriașe de gheață pentru cel mai mare parc tematic din lume dedicat statuilor din gheață și zăpadă, a 27-a ediție a Harbin Ice-Snow World.

O fotografie aeriană realizată cu dronă pe 24 noiembrie 2025 arată membri ai personalului care îndepărtează prelatele de pe cuburile de gheață într-un sit de depozitare a gheții pentru Harbin Ice-Snow World, în Harbin, provincia Heilongjiang, nord-estul Chinei.

› Vezi galeria foto ‹

Ediția 2025-2026 Festivalului de Gheață și Zăpadă de la Harbin se anunță una spectaculoasă și istorică, consolidându-se ca un reper al turismului de iarnă din China și la nivel internațional, cu îmbunătățiri semnificative la nivel de mărime, facilități și experiențe pentru vizitatori.

Creșterea suprafeței parcului, mai multe activități, mai multă gheață

Parcul va fi extins de la aproximativ 1 milion de metri pătrați la 1,2 milioane m², marcând o creștere record și oferind mai mult spațiu pentru sculpturi de gheață, zone de recreere și atracții tematice.

Se va folosi un volum total de circa 400.000 de metri cubi de gheață și zăpadă, ceea ce reprezintă un reper istoric pentru festival, potrivit organizatorilor.

Ediția de iarnă nu este doar despre parcul Ice-Snow World: Harbin lansează 10 trasee tematice de turism de iarnă (ex: „vis de iarnă”, „europ-stil”, „izvoare termale” și pregătește peste 200 de activități culturale și de divertisment în acest sezon.

Conform autorităților locale, ediția a 27-a vizează „o calitate complet ridicată a parcului” – nu doar prin extindere, ci prin diversificarea ofertelor, prin tehnologie, prin experiențe noi și prin servicii mai eficiente.

Vor fi introduse activități noi: pescuit pe gheață, schi fond (cross-country skiing), fotbal pe zăpadă.

Pentru spectacole, parcul va avea un „Ice-Snow Grand Stage” în plus față de scena „Dream Stage” clasică, cu elemente performative internaționale.

Sculpturi de gheață și tehnologie

Au fost anunțate mai multe sculpturi de gheață și zăpadă decât în edițiile precedente, integrând „elemente tehnologice diverse” pentru a crea experiențe mai interactive pentru vizitatori.

Organizatorii promit un parc mai „inteligent”: servicii digitale, optimizare a experienței vizitatorilor, creșterea numărului de spații de odihnă și facilități (toalete, zone de așteptare).

Va exista și un dom de 5.000 m² susținut cu aer, pentru odihnă, restaurare și spațiu de încălzire.

icefestivalharbin.com

Se va deschide un „snow hot spring camp” (tabără cu izvoare termale de zăpadă) – o experiență hibridă între relaxare la spa și aventură de iarnă.

Când se deschide festivalul: Preţ și bilete

Prețul standard pentru adult rămâne 328 de yuani (n.r. aproximativ 40 €), la fel ca în edițiile anterioare, în ciuda extinderii și îmbunătățirilor parcului.

Perioada de vânzare a biletelor a fost anunțată: pre-vânzările au fost deschise între 10 octombrie și 22 octombrie 2025, iar biletele pot fi folosite în intervalul 26 decembrie – 30 decembrie 2025.



Au fost planificate trei focuri de artificii mari: una la trecerea în noul an (31 decembrie), una la ceremonia de deschidere a festivalului și alte sesiuni în perioada sezonului.