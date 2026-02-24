Donald Trump a publicat un clip fake cu AI în care apare bătându-i pe jucătorii echipei naționale de hochei din Canada

1 minut de citit Publicat la 12:03 24 Feb 2026 Modificat la 12:15 24 Feb 2026

Foto: Captură Twitter/Republicans against Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a folosit din nou inteligenţa artificială pentru a crea un videoclip fake. În acest nou fake, Trump se transformă într-un jucător de hochei pe gheaţă şi joacă împotriva selecţionatei Canadei, lovind în mod repetat jucătorii acesteia.

Pe coloana sonoră a piesei „Eye of the Tiger” din filmul „Rocky III”, preşedintele, îmbrăcat ca de obicei în costumul său albastru şi cravata roşie, driblează jucătorii canadieni până ajunge la poartă şi marchează golul victoriei.

Videoclipul a fost publicat la câteva ore după ce echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, învingând Canada, în finală.

În videoclipul distribuit prin intermediul reţelei sale sociale, Truth Social, un Trump agil poate fi văzut depăşind şi lovind toţi jucătorii canadieni şi chiar aruncându-l pe unul dintre aceştia în peretele de protecţie din jurul patinoarului.

La mijlocul meciului, preşedintele SUA îşi scoate mănuşile şi îi loveşte direct pe jucători, iar la finalul jocului îşi îmbrăţişează „coechipierii” din selecţionata americană.

Trump just shared a bizarre AI video of himself as a hockey player winning Olympic gold for Team USA.



His numbers are sinking like a rock, so now he’s gotta insert himself into other people’s wins. Beyond pathetic pic.twitter.com/bjcObgFMk5 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 23, 2026