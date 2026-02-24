Ce taxe vor fi scăzute după revolta anti-Bolojan. Kelemen Hunor: Pentru clădirile mai vechi de 50 de ani va fi discount de 15%

Kelemen Hunor a anunţat ce impozite şi taxe vor fi reduse în România / Foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că vor fi reduse impozitele pentru locuinţele vechi, precum şi unele taxe pe care le plăteau persoanele cu dizabilităţi. El a mai transmis, la radio RFI, că aşteaptă ca bugetul pe 2026 să ajungă în Parlament săptămâna viitoare şi că liderii din Coaliţie nu au ajuns la un acord privind ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile și în privința banilor pentru investiții.

"În ceea ce privește clădirile, exista o nemulțumire mai ales pentru cei care locuiesc în imobile mai vechi de 50 de ani, deoarece impozitul era același ca pentru clădirile construite în ultimii ani. Pentru clădirile mai vechi de 50 de ani va fi acordat un discount de 15%, iar pentru cele de 100 de ani un discount de 25% din impozit.

În cazul persoanelor cu dizabilități vor exista reduceri de taxe. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Ilie Bolojan, pe Sorin Grindeanu și apoi întreaga coaliție”, a spus Kelemen Hunor pentru sursa amintită, adăugând şi că "vineri va fi adoptată o OUG prin care vor fi revizuite taxele pentru fiecare cetățean. Suprataxarea în cazul mașinilor trebuie rezolvată".

Liderul UDMR a explicat şi discuţiile din Coaliţie se poartă în continuare pe seama investiţiilor şi a ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile.

"Investițiile – acestea mențin și economia românească, și firmele românești, pentru că, dacă investițiile se opresc, firmele intră în faliment. Avem nevoie de cofinanțare pentru PNRR, unde sunt sume foarte mari. Și acolo este un efort uriaș și nu am reușit să închidem pachetul social.

Acolo există o chestiune care trebuie discutată: cum procedăm cu pensionarii. Propunerea noastră era să existe o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că aceasta va fi acordată pensionarilor cu pensii de până la 3.000 de lei", a mai declarat Kelemen.