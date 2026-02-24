Ciucu atacă PSD-ul, după scandalul din CGMB: Proiectul e praf-în-ochi. Măsurile există deja. Este doar populism deșănțat, tipic PSD

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a atacat marți Partidul Social Democrat, după scandalul din CGMB, din cauza proiectului cu facturi reduse. El spune că proiectul inițiat de PSD este „praf-în-ochi” și este „doar populism deșănțat, tipic PSD”. Primarul General susține că tot ce propune PSD-ul în proiect există deja, iar proiectul cu care social-democrații au venit „nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General”, pentru că nu avea avizele necesare.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale.

Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată.

S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții, care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori”, a scris Ciucu, pe Facebook.

El a explicat de ce proiectul „este doar populism deșănțat, tipic PSD”.

„În primul rând, proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou. Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE (N.r. - sic) ceea ce nu primește.

Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca și în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat și aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în acestă iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producție, nu la furnizare. ELCEN primește toți banii, temoenegetica acumulează pierderi.

Ce prevede acestă proiect hotărâre – praf-în-ochi? Proiectul PSD precizează că «în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului, conform formulei de calcul stabilită prin regulament».

Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă.

Spre exemplu: dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel e situația căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plătește puținul furnizat, nu mai mult”, explică Primarul General.

El subliniază că „cetățeanul poate primi compensații, la cerere”.

„În plus, conform contractului în vigoare, cetățeanul poate primi compensații, la cerere. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură.

De asemnea, proiectul mai precizează că «în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Termoenergetica are obligația propunerii și stabilirii unei formule de calcul, prin regulament, pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supusă aprobării Consiliului».

Răspuns: Există deja o formulă de calcul. E cuprinsă în procedura privind facturarea”, a subliniat Ciucu.

El nu s-a oprit aici și a continuat să spună și de ce proiectul „praf-în-ochi” este inaplicabil.

„În al doilea rând, de ce proiectul praf-în-ochi este inaplicabil:

Contractul de delegare aparține ADITBI, nu PMB (HCGMB 466/2018). CGMB nu poate interveni unilateral;

Contractul (cu toate anexele) este avizat de Consiliul Concurenței pe 10 ani – orice modificare necesită reavizare. Altfel este nulă;

Modificarea prin HCGMB a unor termeni contractuali (nu doar preț) încalcă Legea 51/2006;

În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice și blochează investițiile și finanțările.

Incapacitatea de plată a Termoenergetica (puternic subvenționată deja) duce direct către insolvență. O a doua insolvență a Termoenergetica duce ELCEN în faliment. Ceea ceea ar anula proiectele de retehnologizare a CET-urilor, pentru care ELCEN a primit 5 miliarde de lei de la Guvern, din Fondul de Modernizare. Și ar pierde acești bani esențiali pentru termoficare, esențiali pentru București”, a mai scris Ciucu.

Astfel, el susține că „Falimentul ELCEN ar afecta siguranța energetică a Bucureștiului și integritatea sistemului național de energie electrică”.

„ELCEN furnizează energie electrică în rețeaua națională de energie. Falimentul ELCEN ar afecta siguranța energetică a Bucureștiului și integritatea sistemului național de energie electrică.

Toate acestea pentru ce?! Pentru circ și populism. Populism și iresponsabilitate care pun în pericol Capitala României.

Proiectul praf-în-ochi nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General pentru că lipsesc avizele legale din partea ANRE, din partea Consiliului Concurenței și nu au fost făcute demersurile la nivelul ADI Termoficare, ceea ce face imposibilă într-un timp atât de scurt modificarea contractului”, a susținut primarul.

Ciucu mai spune că acuzațiile PSD-ului sunt false.

„Acuzațiile lor sunt false: în data de 5.02.2026 ANRE a confirmat primirea propunerilor de modificări legislative transmise de Termoenergetica, urmarea acestui demers ANRE trebuia sa convoce ELCEN ȘI TERMOENERGETICA (N.r. - sic) la discuții, până la această dată nu sa întâmplat nimic, deci proiectul nu îndeplinea condițiile legale pentru a fi dezbătut.

Pentru o informare corectă, rog mass-media să verifice cele spuse de mine la următoarele instituții reglementatoare:

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;

Consiliul Concurenței.

Voi continua să muncesc pentru orașul nostru pentru ca, împreună cu partidele responsabile, să eficientizăm sistemul de termoficare (căpușat masiv de PSD în trecut), să eliminăm risipa și corupția.

Neplata facturilor echivalează cu creșterea subvenției, adica mai puțini bani pentru investiții, spitale, parcuri etc. Pe aceasta cine o plătește, domnilor pesediști? Nu tot bucureștenii? Mai ales cei care nu sunt conectați la sistemul de termoficare? Sau vreți să lăsați întregul oraș în frig în iernile ce vor veni?”, a concis Ciucu.

A fost scandal marți la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, iar furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete.

Proiectul a fost inițiat de primarul Sectorului 4 și susținut de PUSL. La ședință sunt prezenți 28 de consilieri. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, s-a certat cu secretarul general pe care l-a acuzat că nu a trimis linkul pentru ședință tuturor consilierilor și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe.