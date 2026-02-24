Kelemen Hunor anunță că îl susține pe Viktor Orban la alegeri: 92% dintre maghiarii din România merg către el

Kelemen Hunor anunță că îl susține pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie. Foto: Facebook/Kelemen Hunor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că îl susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc în luna aprilie.

Întrebat, marți, la RFI, pe cine susţine la alegerile din Ungaria, Kelemen Hunor a afirmat: „Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, aşa consider eu după tot ce am văzut în aceşti ani, pe de o parte, poziţia lui Orban faţă de minorităţile maghiare, care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei, o politică naţională coerentă şi responsabilă”.

Liderul UDMR a mai spus că „din partea Opoziţiei sau din partea lui Magyar, pentru că Opoziţia nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziţie mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun”.

„Deci da, opţiunea mea personală este pentru a-l susţine pe Orban, dacă contează undeva”, a adăugat Kelemen Hunor.

Kelemen susţine că maghiarii din România vor vota cu Viktor Orban: „Votul maghiarilor din toate sondajele pe care noi le-am făcut şi pe care noi le cunoaştem, aproape 92%, cei care se vor exprima merg către Orban”.

Principalul partid ungar de opoziție, Tisza, condus de marele dușman politic al lui Viktor Orban, Peter Magyar, are un avans de zece procente în fața partidului de guvernământ, Fidesz, arată cel mai recent sondaj pentru alegerile parlamentare din țara vecină, care urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie. Viktor Orban se află în cea mai vulnerabilă poziție politică a sa de când a ajuns la conducerea Ungariei, existând șanse reale ca el să fie „detronat” după ce a condus Ungaria continuu vreme de 16 ani.