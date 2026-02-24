Notițele lui Mussolini de la întâlnirea cu Adolf Hitler au fost confiscate de carabinieri de la o casă de licitaţii din Torino

Benito Mussolini s-a întâlnit cu Adolf Hitler la Castelul Klessheim de la Salzburg. Sursa foto: Getty Images

Cinci foi de hârtie scrise de mână de către Benito Mussolini, pregătite pentru întâlnirea cu Adolf Hitler din data de 22 aprilie 1944 de la Castelul Klessheim, au ajuns la o casă de licitații din Torino. De acolo au fost confiscate de carabinieri şi au fost predate Arhivelor Centrale de Stat. De asemenea, au fost returnate notițele scrise de mână de scriitorul italian Gabriele D'Annunzio și o telegramă către acesta din partea lui Mussolini.

În aprilie 1944, Europa era un câmp minat, iar Italia era deja împărțită în două: aliații în sud, iar nordul sub control nazist. Benito Mussolini trebuia să plece la Salzburg, unde urma să se întâlnească cu Adolf Hitler la Castelul Klessheim. Înainte de a urca în tren sau poate chiar în timpul călătoriei a scris cinci foi de hârtie. Nu este vorba despre scrisori, nici despre proclamații, ci despre notițe, care conţineau trei capitole: Forțele Armate, Politică, Economie și Muncă. Apoi le-a împăturit în patru și, foarte probabil, le-a pus în buzunarul jachetei, relatează Corriere della Sera.

Descoperirea

Acele hârtii, au explicat carabinierii Unității pentru Protecția Patrimoniului Cultural (NTPC), „au dispărut în finalul agitat al războiului, în aprilie 1945”, împreună cu părți din arhiva personală a lui Mussolini și cele ale multor organe ale Republicii Sociale Italiene. 80 de ani mai târziu, au reapărut într-o casă de licitații de la Torino, în Italia, gata să fie vândute. S-a depus o cerere de la Superintendență pentru un Certificat de Liberă Circulație, necesar pentru a le putea vinde și exporta în străinătate.

Sechestrul

Poliţiştii de la Torino au confiscat documentele care urmau să fie scoase la licitaţie și le-au returnat Arhivelor Centrale de Stat. Ancheta, coordonată de Parchetul din Torino, a început cu verificări pe piața de antichități și cu un pont din partea Superintendenței, care interceptase acele documente de o importanță istorică evidentă. Investigațiile inițiale au relevat că foile, scoase la vânzare de o persoană privată prin intermediul casei de licitații, conțineau note scrise cu o scriere de mână atribuibilă lui Mussolini. Apoi au venit dovezile științifice, compararea grafologică, analizarea scrisului de mână și confruntarea cu autografe certificate, care au demonstrat autenticitatea.

Expertizarea

„Colile nu erau datate”, au explicat ofiţerii, „dar conținutul lor corespunde în multe privințe cu subiectele discutate de Mussolini și cercul său apropiat de colaboratori în timpul întâlnirii cu Hitler din 22 aprilie 1944, la Salzburg .” Există un detaliu care valorează mai mult decât un timbru: împăturirea foilor în patru. „Tipică”, au subliniat aceştia, „notițelor destinate a fi păstrate în buzunar”, hârtii care trebuie consultate la momentul potrivit, nu expuse într-o vitrină privată.

Corespondența cu scriitorul Gabriele D'Annunzio

În cadrul aceleiași operaţiuni, documente aparținând scriitorului italian Gabriele D'Annunzio (n.red. poet, romancier, dramaturg și soldat care a susţinut fascismul) au fost, de asemenea, returnate statului italian: schițe de mână ale discursurilor oficiale, o telegramă scrisă de mână de Mussolini către acesta şi o schiță a discursului pentru inaugurarea statuii Bersagliere din 1932. Și în acel caz, un cetățean a fost cel care a raportat că acele bunuri urmau să fie scoase la licitație la Florența.

Unitatea specializată a Carabinierilor a intervenit și în acest caz. „Investigațiile, efectuate în colaborare cu Arhivele Centrale de Stat”, au explicat aceștia, „au evidențiat semnificația istorică semnificativă a documentelor, care revendică apartenenţa acestora din partea statului italian”.