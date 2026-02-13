Răsturnare de situație în cursa electorală din Ungaria. Ce arată sondajele despre șansele lui Viktor Orban să rămână premier

Sprijinul pentru Tisza a ajuns la un platou de 40%. Sursa: colaj foto Getty

Cel mai recent sondaj realizat de Institutul Nezopont despre alegerile parlamentare din Ungaria arată că alianţa Fidesz-KNP, aflată la guvernare, va fi votată de 46% dintre alegătorii maghiari, în timp ce partidul de opoziţie Tisza se află în urmă cu 40%, transmite MTI, potrivit Agerpres.

De asemenea, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, formaţiunea Patria Noastră (Mi Hazank) ar trece şi ea pragul electoral, cu un scor de 7%, însă Coaliţia Democrată, de stânga, s-ar afla cu puţin sub prag, cu 4%.

Potrivit Nezopont, sprijinul pentru Fidesz este apropiat de scorul partidului la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, rămânând încă un bazin de 200.000-300.000 de simpatizanţi inactivi care nu au fost încă mobilizaţi.

Între timp, sprijinul pentru Tisza a ajuns la un platou de 40%, susţinătorii săi fiind deja 'hiperactivi', ceea ce lasă puţin spaţiu pentru o creştere ulterioară, a comentat institutul de sondare.

Potrivit Nezopont, "cel mai mare perdant'"în februarie a fost formaţiunea satirică Partidul Câinele cu două cozi, ajunsă de la 5% în decembrie la doar 3%.

Până acum sondajele de opinie arătau că Viktor Orban, aflat la guvernare cu majoritate absolută de aproape 16 ani, s-ar confrunta cu o provocare serioasă din partea Partidului Tisza, condus de Peter Magyar, care conducea în majoritatea sondajelor de opinie.