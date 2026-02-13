Antena 3 CNN Externe Răsturnare de situație în cursa electorală din Ungaria. Ce arată sondajele despre șansele lui Viktor Orban să rămână premier

Răsturnare de situație în cursa electorală din Ungaria. Ce arată sondajele despre șansele lui Viktor Orban să rămână premier

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 19:05 13 Feb 2026 Modificat la 19:05 13 Feb 2026
Peter Magyar și Viktor Orban. sursa: colaj foto Getty
Sprijinul pentru Tisza a ajuns la un platou de 40%. Sursa: colaj foto Getty

Cel mai recent sondaj realizat de Institutul Nezopont despre alegerile parlamentare din Ungaria arată că alianţa Fidesz-KNP, aflată la guvernare, va fi votată de 46% dintre alegătorii maghiari, în timp ce partidul de opoziţie Tisza se află în urmă cu 40%, transmite MTI, potrivit Agerpres.

De asemenea, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, formaţiunea Patria Noastră (Mi Hazank) ar trece şi ea pragul electoral, cu un scor de 7%, însă Coaliţia Democrată, de stânga, s-ar afla cu puţin sub prag, cu 4%.

Potrivit Nezopont, sprijinul pentru Fidesz este apropiat de scorul partidului la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, rămânând încă un bazin de 200.000-300.000 de simpatizanţi inactivi care nu au fost încă mobilizaţi.

Între timp, sprijinul pentru Tisza a ajuns la un platou de 40%, susţinătorii săi fiind deja 'hiperactivi', ceea ce lasă puţin spaţiu pentru o creştere ulterioară, a comentat institutul de sondare.

Potrivit Nezopont, "cel mai mare perdant'"în februarie a fost formaţiunea satirică Partidul Câinele cu două cozi, ajunsă de la 5% în decembrie la doar 3%.

Până acum sondajele de opinie arătau că Viktor Orban, aflat la guvernare cu majoritate absolută de aproape 16 ani, s-ar confrunta cu o provocare serioasă din partea Partidului Tisza, condus de Peter Magyar, care conducea în majoritatea sondajelor de opinie.

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Ungaria Viktor Orban Fidesz

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close