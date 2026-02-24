Thorbjørn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital

Fostul prim-ministru al Norvegiei Thorbjørn Jagland a fost spitalizat în urma unei presupuse tentative de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor obținute de Faytuks Network.

Fostul premier norvegian a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă” din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, au anunțat autoritățile. Punerea sub acuzare a fost posibilă după ce Consiliul Europei i-a ridicat imunitatea de care beneficia datorită fostei sale funcții diplomatice. Jagland neagă orice vină penală și spune, prin avocatul său, că este dispus să coopereze cu anchetatorii.

E-mailuri făcute publice de guvernul SUA arată că Jagland ar fi plănuit vizite, singur și împreună cu familia, la proprietățile lui Epstein din Paris, New York și Palm Beach, după ce miliardarul fusese condamnat pentru o infracțiune sexuală comisă asupra unui minor.

Trei proprietăți ale lui Jagland au fost percheziționate de unitatea norvegiană de combatere a criminalității economice Økokrim.

Pe lângă mandatul de prim-ministru între 1996 și 1997, Jagland a fost și președinte al Comitetului Nobel Norvegian și timp de un deceniu secretar general al Consiliului Europei. El a beneficiat de imunitate diplomatică în perioada în care a condus Consiliul Europei, organismul continental pentru democrație și drepturile omului, pentru fapte presupus comise între 2009 și 2019.

Økokrim a cerut Consiliului Europei să îi retragă imunitatea după ce, la începutul acestei luni, a deschis o anchetă privind acuzații de corupție gravă formulate împotriva sa pentru perioada 2011–2018.

Așa-numitele „dosare Epstein” par să arate că finanțatorul ar fi acoperit cheltuielile de călătorie pentru Jagland și familia acestuia către proprietățile sale.

Fostul lider norvegian ar fi planificat și o vacanță de familie pe insula privată a lui Epstein din Caraibe, în 2014, dar călătoria a fost anulată după ce Epstein s-a îmbolnăvit.

Jagland se confruntă și cu acuzații potrivit cărora i-ar fi cerut lui Epstein ajutor pentru obținerea unui credit bancar, potrivit postului public norvegian NRK. Nu este clar dacă acest demers s-a concretizat, iar poliția nu a confirmat dacă această acuzație face parte din dosarul de „corupție gravă”.

Simpla menționare a unui nume în dosarele Epstein – publicate de US Department of Justice – nu înseamnă automat că există fapte ilegale.

Politicieni, celebrități și membri ai familiilor regale au ajuns în centrul scandalului după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat luna trecută un nou lot de documente, care conține milioane de e-mailuri private, imagini și rapoarte FBI despre infractorul sexual decedat în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru trafic de persoane.

Și Norvegia a fost afectată de acest scandal în expansiune, mai multe figuri publice fiind menționate, printre care prințesa moștenitoare Mette-Marit, diplomații Mona Juul și Terje Rød-Larsen, precum și directorul general al World Economic Forum, Borge Brende.