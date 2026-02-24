Ilie Bolojan a găsit ministru la Educație după două luni de căutări și refuzuri. Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian, rector al Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava. Foto: Facebook/Mihai Dimian

După două luni de căutări, premierul Ilie Bolojan pare că a găsit un candidat pentru funcția de ministru al Educației, refuzată în acest timp de mai mulți oameni. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Mădălina Mihalache a stat de vorbă cu acesta și l-a întrebat dacă i-a fost propus acest portofoliu de către prim-ministru, cel care de mai bine de 40 de zile conduce Ministerul Educației interimar, după demisia lui Daniel David.

-Am discutat cu domnul premier în legătură cu bugetul educației.

-V-a propus să fiți ministrul educației, să preluați portofoliul educației?

-Dumnealui va nominaliza și poate să vă răspundă la astfel de întrebări. (...) Eu am studiat în Franța, am luat doctoratul în Statele Unite, am fost profesor, am fost cercetător la Institutul Max Planck și profesor universitar în capita SUA. Am revenit în România pentru a încerca să îmi ofer expertiza și experiența tineritor de aici. O fac de la Suceava, încerc să dezvolt. Drept urmare, dacă pot să fac ceva pentru educație, și fac destul de multe, pot să o fac în continuare.

-Nu fugiți de această funcție?

-Eu vă dau un exemplu, dar sunt multiple alte xemple pe care vi le pot da că provocările nu au fost niciodată o problemă pentru mine.

-Au apărut informații potrivit cărora ați fi apropiat de PSD, așa este?

-Nu sunt și nu am fost membru al niciunui partid politic. Colaborez cu reprezentanții comunității, indiferent de culoarea politică. În momentul de față, președinte al CJ Suceava este un lider PSD, George Șoldan. Colaborez cu dumnealui, dar și cu președintele CJ Botoșani, domnul Iftime, care este lider PNL.