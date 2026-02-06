Scandal de corupție în Norvegia: Fost premier, anchetat după dezvăluirile din dosarele Epstein. A condus Comitetul Premiului Nobel

Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland se confruntă cu o anchetă pentru presupuse fapte de corupție în legătură cu dosarele Jeffrey Epstein. FOTO: Profimedia Images

Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland se confruntă cu o anchetă pentru presupuse fapte de corupție în legătură cu dosarele Jeffrey Epstein. Thorbjørn Jagland a fost în contact cu Epstein în timp ce acesta era președinte al comitetului Premiului Nobel și șef al Consiliului Europei, potrivit Politico.

„Økokrim a deschis acum o anchetă asupra fostului prim-ministru, președinte al Comitetului Nobel din Norvegia și secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, sub suspiciunea de corupție agravată”, a anunțat Økokrim, autoritatea centrală a Norvegiei pentru combaterea infracțiunilor economice și de mediu, într-un comunicat de presă.

„Considerăm că există motive întemeiate pentru o anchetă, având în vedere că acesta a deținut funcțiile de președinte al Comitetului Nobel și secretar general al Consiliului Europei în perioada acoperită de documentele publicate”, a declarat Pål K. Lønseth, directorul Økokrim.

Prima dată, în noiembrie 2025, s-a relatat că Epstein a discutat cu Jagland, pe atunci președintele Consiliului Europei, în 2018, despre posibilitatea de a-l pune în legătură cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Jagland a răspuns că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov a doua zi și că i-ar sugera acest lucru. Rămâne neclar dacă a avut loc vreo întâlnire facilitată de Jagland.

Numele lui Jagland a apărut din nou în ultimul val de documente publicate săptămâna trecută. Într-un e-mail din 2012, acesta îl informează pe Epstein despre „tinerele fete extraordinare” din Albania, în timp ce într-un altul din 2013, spune: „Am văzut fotografii cu insula dumneavoastră și am fi încântați să o vizităm”. Jagland a declarat pentru ziarul norvegian VG că nu a fost niciodată pe insula Epstein.

Ce vizează ancheta împotriva lui Thorbjørn Jagland

Poliția a declarat că va investiga dacă Jagland a primit „cadouri, călătorii sau împrumuturi în legătură cu funcția sa”.

Avocatul lui Jagland, Anders Brosveet, a declarat pentru VG că salută deschiderea anchetei. „Așteptăm cu calm rezultatul. Mai presus de toate, este bine pentru Jagland să obțină o clarificare autorizată de la Økokrim, în loc să aibă întreaga echipă de presă care își desfășoară propriile mici investigații private”, a declarat Brosveet.

Jagland se bucură de imunitate față de urmărirea penală, fiind fost șef al Consiliului Europei (CoE), cu sediul la Strasbourg, principala organizație pentru drepturile omului de pe continent, care supraveghează Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat marți că va solicita CoE să îi revoce imunitatea lui Jagland.

Departamentul media al CoE a declarat pentru Politico într-un comunicat că a primit cererea și că o va examina, adăugând că a efectuat propria anchetă administrativă internă pe această temă în decembrie și ianuarie.

„Am putut stabili că domnul Epstein a participat în cel puțin două ocazii la evenimente la reședința oficială a Secretarului General. Nu avem nicio indicație că aceasta a implicat afaceri oficiale ale Consiliului Europei cu domnul Epstein și nu există urme ale acestor întâlniri private în jurnalul oficial al domnului Jagland la acea vreme”, se arată în comunicat.

