În magazinele din Marea Britanie ciocolata se vinde încuiată în cutii, după ce hoţii au început s-o fure la comandă

2 minute de citit Publicat la 13:04 24 Feb 2026 Modificat la 13:04 24 Feb 2026

În magazinele din Marea Britanie ciocolata se vinde încuiată în cutii. Sursa foto: Profimedia

Batoanele de ciocolată vândute în diferite magazine din Marea Britanie sunt încuiate în cutii de plastic, după ce hoţii au început să fure aceste produse la comandă, notează BBC.

Magazinul Sainsbury's a declarat că a început să folosească „cutii pentru produse care sunt vizate în mod regulat”, batoane de Cadbury Dairy Milk în valoare de 2,60 de lire sterline (aproximativ 15 lei) fiind încuiate într-o sucursală din Londra.

Ciocolata "este vizată tot mai frecvent de infractori prolifici”, potrivit Asociației Magazinelor de Proximitate (ACS). În ultimele luni, Poliţia a postat videoclipuri cu furtul de ciocolată pentru a evidenția problema.

Poliția din West Midlands a distribuit imagini de pe camerele de supraveghere cu un bărbat care lua tăvi cu ciocolată dintr-un magazin din Stourbridge, în timp ce Poliția din Wiltshire a distribuit un videoclip cu un bărbat care trăgea un raft întreg cu ciocolată pe ușa unui magazin.

Cutii anti-furt la ciocolată

De asemenea, la începutul anului trecut, un bărbat a fost arestat de Poliția din Cambridgeshire cu o haină plină cu ouă Cadbury's Creme.

Poliția din Cambridgeshire a declarat pentru BBC: „Ciocolata este unul dintre numeroasele articole de mare valoare pe care hoții le vizează adesea, alături de produse precum alcoolul, carnea și cafeaua. Furtul din comerțul cu amănuntul are un impact real și de durată – nu doar asupra afacerilor, ci și asupra personalului care trebuie să se confrunte cu abuzuri și intimidări aferente.”

Supermarketurile au sporit, de asemenea, securitatea batoanelor de ciocolată, Tesco și Co-Op, precum și Sainsbury's folosind cutii transparente pe care clienții trebuie să le ceară angajaților să le deschidă.

Directorul executiv Steve Browne a declarat pentru BBC că furtul de ciocolată este o „problemă masivă”.

„Într-un anumit magazin, o singură persoană ne putea costa mii de lire sterline într-o săptămână”, a spus el. „Intrau... apoi, literalmente, jefuiau tot raftul.”

El a spus că un raft de ciocolată ar putea valora 500 de lire sterline, iar grupul a cheltuit 3 milioane de lire sterline pe măsuri de securitate și alte măsuri de prevenire a furturilor.

Sunita Aggarwal deține două magazine de proximitate în Leicester și Sheffield: "Oamenii vin pur și simplu și fură cutii întregi de ciocolată”.

Iar Fiona Avenal Malone deține un magazin în Tenby, Țara Galilor, și spune că pierde 200-300 de lire sterline pe săptămână din cauza furturilor de ciocolată.

Paul Cheema, proprietarul magazinelor Malcom din Coventry, a declarat: „Ciocolata este noul cuvânt la modă pentru crima organizată.

Erau aparate de ras, brânză, cafea. Astăzi, acești oameni care își iau stocul din magazine, din supermarketuri, le iau la comandă. Așa că ciocolata este acum la modă.”