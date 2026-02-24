Un satelit a surprins pe Pământ rămășițele celui mai „tânăr” crater de impact din lume. Abia fusese descoperit, într-o pădure din China

Imagine din satelit cu craterul de impact Yilan din China. Sursa foto: NASA/ Landsat 8

Această imagine satelitară impresionantă arată un crater meteoritic descoperit recent în China, care este probabil cea mai „tânără” structură de impact de pe Pământ și cea mai mare din categoria sa de vârstă, potrivit Live Science.

Fotografia din satelit, realizată în 2021, scoate în evidență craterul Yilan din China. Inelul incomplet este cel mai mare de acest tip și doar al doilea crater de impact descoperit vreodată în această țară.

Craterul Yilan este un crater de impact incomplet, aproape circular, situat în lanțul muntos Lesser Xing'an (scris și Khingan), din provincia Heilongjiang, China, la aproximativ 20 de kilometri nord-vest de orașul Yilan. Are aproximativ 1,85 kilometri în diametrul maxim, iar pereții săi inelari se ridică până la 150 de metri deasupra podelei craterului.

Localnicii știau de el dar nu îi cunoșteau originea extraterestră

Cercetătorii chinezi au descoperit că inelul incomplet era un crater de impact la mijlocul anului 2021, cu aproximativ trei luni înainte ca această fotografie să fie realizată. Până atunci, craterul trecuse în mare parte neobservat, deoarece este înconjurat de păduri dense. Deși localnicii cunoșteau formațiunea, o numeau Quanshan, care înseamnă „creastă montană circulară”, ceea ce sugerează că nu aveau idee despre originea sa extraterestră.

Însă, atunci când echipa de cercetare a săpat până la 440 de metri sub podeaua craterului, au descoperit „cuarț șocat ( cuarț fumuriu), granit topit, sticlă cu cavități formate de bule de gaz și fragmente de sticlă în formă de lacrimă” — toate semne clare că un corp cosmic de dimensiuni considerabile s-a prăbușit acolo, potrivit Observatorului Pământului al NASA.

Craterul are între 46.000 și 53.000 de ani

Datarea cu carbon a arătat că craterul s-a format între 46.000 și 53.000 de ani în urmă, ceea ce înseamnă că ar putea fi cel mai tânăr dintre cele aproximativ 200 de cratere majore de impact de pe Pământ. Până la această descoperire, cel mai frecvent acceptat „cel mai tânăr crater major” era Craterul Barringer (cunoscut și ca Meteor Crater) din Arizona, care datează de acum 50.000 de ani, potrivit Lunar and Planetary Institute.

Având în vedere incertitudinea legată de vârsta craterului Yilan, cercetătorii nu pot afirma cu certitudine că este mai tânăr decât Craterul Barringer, deși este considerat foarte probabil.

Craterul Yilan este, de asemenea, cel mai mare crater de impact cu o vechime mai mică de 100.000 de ani, depășind astfel un alt record deținut anterior de Craterul Barringer, care are aproximativ 1,2 kilometri în diametru.

După cum se poate observa în fotografia satelitară, treimea sudică a marginii craterului lipsește. Cercetătorii nu știu exact când sau cum a dispărut această porțiune a marginii. Totuși, sedimentele descoperite pe fundul craterului sugerează că a existat anterior un lac în interiorul acestuia, ceea ce indică faptul că structura a fost cândva complet intactă, potrivit Observatorului Pământului.

Craterele de impact din China

Craterul Yilan este primul crater de impact descoperit în China după confirmarea, în 2009, a craterului Xiuyan din provincia Liaoning, care are un diametru de 1,8 kilometri și datează de acum între 330.000 și 1,1 milioane de ani.

Având în vedere cât de vastă este China — aproximativ de aceeași mărime ca Statele Unite ca suprafață terestră — a fost mult timp un mister de ce nu au fost descoperite mai multe cratere de impact acolo. Totuși, alte structuri au fost identificate după descoperirea craterului Yilan.

În septembrie 2023, oamenii de știință au descoperit un al treilea crater chinezesc, de aproximativ aceeași dimensiune ca cel din Yilan. Săpat în vârful unui munte din apropierea graniței cu Coreea de Nord, craterul datează de cel puțin 150 de milioane de ani.

Apoi, în octombrie 2025, cercetătorii au confirmat o a patra structură de impact, denumită craterul Jinlin, situată pe un munte din apropierea orașului Zhaoqing, în provincia Guangdong. Acest crater are doar aproximativ 900 de metri lățime și ar putea data chiar din epoca actuală, cunoscută sub numele de Holocen, care a început acum 11.700 de ani, potrivit Sci News, deși vârsta sa nu este încă confirmată.