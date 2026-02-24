Ploi, lapoviță și condiții de polei, în București, de Dragobete: La ce temperaturi să ne așteptăm. Prognoza ANM pentru Capitală

Se anunță ploi în București de Dragobete 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în intervalul 24 februarie 2026, ora 10:00 – 26 februarie 2026, ora 08:00. Potrivit meteorologilor de la ANM, de Dragobete, bucureștenii vor avea parte de ploi, lapoviță și condiții de polei.

Ploi în timpul zilei și precipitații mixte la noapte

Conform prognozei meteorologice pentru intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 08:00, cerul va avea înnorări, iar pe parcursul zilei va ploua. În timpul nopții sunt posibile precipitații mixte, iar meteorologii avertizează că vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 6 și 7 grade Celsius, iar minima va coborî între -3 și 0 grade. Spre sfârșitul intervalului, există posibilitatea formării ceții.

Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei

În intervalul 25 februarie, ora 08:00 – 26 februarie, ora 08:00, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei, însă în cursul nopții se vor semnala înnorări și precipitații mixte, cu posibilitate de polei. Vântul va continua să sufle slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 5 și 6 grade, iar cea minimă între -3 și 0 grade Celsius.

Reprezentanții ANM precizează că, în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, pentru municipiul București nu este în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.