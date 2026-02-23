Dragobete 2026. Tradiții, semnificație și legenda Dragobetelui

2 minute de citit Publicat la 23:30 23 Feb 2026 Modificat la 23:30 23 Feb 2026

Dragobete 2026 este una dintre cele mai frumoase tradiții românești dedicate iubirii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dragobete 2026, sărbătorit pe 24 februarie, aduce din nou în prim-plan una dintre cele mai frumoase tradiții românești dedicate iubirii. Considerată echivalentul autohton al Valentine’s Day, sărbătoarea are rădăcini adânci în cultura populară și este strâns legată de renașterea naturii, începutul primăverii și speranța unui nou început în plan sentimental.

Tradiții de Dragobete în diverse zone ale României

Dragobete 2026 va fi marcat, ca în fiecare an, prin obiceiuri păstrate din generație în generație, diferite de la o regiune la alta.

În sudul țării, în special în Muntenia, tinerii obișnuiau să se adune în dimineața zilei de 24 februarie pentru a merge la pădure după flori de primăvară. Fetele și băieții participau la jocuri și petreceri câmpenești, iar la final avea loc așa-numitul „zburătorit” – moment în care băiatul care prindea fata care îi era dragă o săruta în văzul tuturor. Gestul simboliza logodna neoficială pentru un an.

În Oltenia, sărbătoarea era cunoscută și sub numele de „Cap de Primăvară”, marcând începutul unui nou ciclu agrar. În Transilvania, accentul era pus pe protecția gospodăriei și a animalelor, iar oamenii evitau muncile grele pentru a avea spor și armonie în familie.

În unele sate din Moldova, fetele strângeau apă de ploaie sau zăpadă topită, considerată „apa zânelor”, pe care o foloseau ulterior pentru ritualuri de înfrumusețare și pentru a-și visa ursitul.

Ce semnificație are Dragobetele

Dragobete 2026 nu este doar o sărbătoare a îndrăgostiților, ci și un simbol al renașterii naturii. În tradiția populară, se credea că în această zi păsările își aleg perechea și încep să-și construiască cuiburile, motiv pentru care Dragobetele mai este numit și „Logodnicul Păsărilor”.

Sărbătoarea este asociată cu iubirea curată, sinceră, dar și cu energia începutului de primăvară. În credința populară, cei care participă la obiceiurile zilei vor avea parte de dragoste tot anul, în timp ce persoanele care ignoră sărbătoarea riscă să rămână singure.

În prezent, Dragobetele este celebrat atât în mediul rural, cât și în marile orașe, prin evenimente culturale, târguri tematice și campanii dedicate iubirii autentice românești.

Legenda Dragobetelui

Legenda spune că Dragobetele era fiul Babei Dochia, un personaj important din mitologia populară românească. Tânăr chipeș și plin de voie bună, Dragobete era considerat protectorul iubirii și al îndrăgostiților.

Se spune că el aducea oamenilor puterea de a iubi și le insufla curajul de a-și mărturisi sentimentele.

În unele variante ale legendei, Dragobetele este descris ca un zeu al tinereții și al veseliei, asemănător cu Cupidon din mitologia romană.

De-a lungul anilor, sărbătoarea a fost redescoperită și promovată ca o alternativă autentic românească la Valentine’s Day, punând accent pe tradiții, comunitate și legătura cu natura.