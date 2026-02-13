Mulți români pun „ultima noapte dragoste” la search, când caută cadouri pentru Valentine’s Day 2026: Ce au comandat pentru 14 februarie

Îndrăgostiții caută online cadouri pentru Valentine’s Day, înainte de 14 februarie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când caută cadouri pentru ziua de 14 februarie 2026, cunoscută ca Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day, românii nu se limitează doar la parfumuri sau bijuterii: pe cea mai mare platformă de comerț online din țara noastră, una dintre cele mai populare căutări de anul acesta este, în mod bizar, „ultima noapte dragoste”.

Ziua Îndrăgostiţilor aduce o creştere a căutărilor pentru cadouri destinate persoanei iubite, cu un interes tot mai mare pentru produsele personalizate şi cadourile premium.

Potrivit datelor eMAG, publicate vineri, în ultimele zile cele mai mari creşteri ale comenzilor faţă de anul trecut se înregistrează pentru parfumuri, produse de înfrumuseţare şi de îngrijire personală, precum şi pentru genţi şi accesorii.

În 2025, cele mai comandate cadouri în săptămâna premergătoare Valentine’s Day au fost produsele de înfrumuseţare şi machiaj, urmate de produsele de îngrijire personală, suplimente, cărţi şi produse media. Interes ridicat s-a înregistrat şi pentru articolele de fashion şi jucăriile de pluş, alese frecvent ca opţiuni simbolice pentru această ocazie.

Majoritatea comenzilor pentru cadouri sunt plasate în săptămâna dinaintea zilei de 14 februarie, între 10 și 12 februarie, când sunt efectuate peste 40% dintre comenzi. Totuşi, un segment semnificativ cumpără pe ultima sută de metri: în 2025, 24% dintre comenzile pentru aceste categorii au fost plasate în perioada 13-14 februarie.

Preferinţele variază între oraşe: în Bucureşti şi Cluj-Napoca, cele mai comandate produse sunt cele de înfrumuseţare, urmate de fashion şi jucării de pluş; în Iaşi, articolele de fashion ocupă primul loc, iar în Timişoara, bijuteriile sunt foarte căutate, alături de produse de înfrumuseţare şi fashion.

Topul căutărilor pe eMAG pentru Valentine's Day include: cadou valentines day iubit, cadou iubit, cadou iubită, cadou soţie, ultima noapte dragoste, cadou personalizat iubit, cadou iubitul meu.

Românii și-au dat seama și că, anul acesta, pe 14 februarie, trebuie să împace două tradiții complet diferite: Ziua Îndrăgostiților 2026, sărbătoare occidentală a iubirii, și Sâmbăta Morților din calendarul ortodox - zi de pomenire a celor trecuți la cele veșnice, cunoscută și ca Moșii de Iarnă. Reacțiile de pe rețelele sociale, în ultimele zile, au variat de la umor macabru la ironii fine: „Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?” sau „Poate fac colivă pentru toți foștii” sunt doar câteva dintre replicile amuzante care circulă în comunitățile online de pe rețelele sociale