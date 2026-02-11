Val de glume și ironii despre cum Ziua Îndrăgostiților 2026 pică în Sâmbăta Morților: „Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?”

Ziua Îndrăgostiților și Sâmbăta Morților pică în aceeași zi, pe 14 februarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii și-au dat seama că, anul acesta, pe 14 februarie, trebuie să împace două tradiții complet diferite: Ziua Îndrăgostiților 2026, sărbătoare occidentală a iubirii, și Sâmbăta Morților din calendarul ortodox - zi de pomenire a celor trecuți la cele veșnice, cunoscută și ca Moșii de Iarnă. Reacțiile de pe rețelele sociale, în ultimele zile, au variat de la umor macabru la ironii fine: „Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?” sau „Poate fac colivă pentru toți foștii” sunt doar câteva dintre replicile amuzante care circulă în comunitățile online de pe rețelele sociale precum Reddit, Instagram, Facebook sau TikTok.

Ce este Sâmbăta Morților, Moșii de Iarnă

Sâmbăta Morților, numită în popor și Moșii de Iarnă, este o sărbătoare creștin‑ortodoxă dedicată pomenirii celor adormiți. Ea marchează prima dintre zilele importante în care cei credincioși se roagă pentru sufletele celor plecați și aduc ofrande la biserici.

În această zi, în toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie și Parastas, iar credincioșii depun colivă și pachete de pomană.

Ce se împarte și de ce - tradițiile pomenirii

Tradiția pomenirii pe Moșii de Iarnă include pregătirea și împărțirea de colivă (simbol al învierii), colaci, lumânări, vin și alte alimente. Aceste daruri nu sunt doar gesturi materiale, ci expresii ale rugăciunii și respectului față de cei plecați. Oamenii dau și pachete de pomană persoanelor nevoiașe, iar uneori pun în coș și un bănuț ca simbol al belșugului.

Se spune că sufletele celor plecați „vin” în această zi și sunt hrănite prin gestul pomenirii, de aceea multe familii merg și la cimitir pentru curățenie sau lumânări.

Ce este Valentine's Day și de ce se sărbătorește și în România

Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day este o sărbătoare internațională a iubirii, celebrată anual pe 14 februarie. Originară din tradițiile occidentale legate de Sfântul Valentin, a devenit un moment în care cuplurile își oferă flori, cadouri sau gesturi romantice.

În România, deși există și tradiția autohtonă a Dragobetelui (pe 24 februarie), Valentine’s Day a câștigat popularitate în ultimii ani — restaurantele, evenimentele tematice sau ofertele speciale pentru îndrăgostiți fiind tot mai prezente în orașe mari.

Ironii și glume despre Ziua Morților și a Iubirii, din 14 februarie 2026: Ce spun românii pe rețelele sociale:

Ironiile pleacă de la simpla suprapunere a celor două sărbători și ajunge la glume mai neconvenționale:

Un comentator sugerează cu umor, pe Reddit: „Anul ăsta V‑day pică în Sâmbăta Morților, poate găsești vreun parastas”

Altă replică sarcastică: „Pot să fac colivă pentru toți foștii”

„Ce sărbătorim, ori morții ori îndrăgostiții, că nu mai înțeleg? Adică te duci la îndragostit cu piftie în strachină cu o lingură de lemn, cum se dădea odată, și îi zici că e pentru morții tăi?”, întreabă cineva pe Instagram.

„Să nu primiți colivă în loc de flori de Valentine's”, le transmite o utilizatoare femeilor, pe Instagram.

„Deci sărbătorim și fostele/foștii. Așa că, dacă îi faci cadou iubitei tale, fă un pachețel și pentru fosta, sau pentru fostul. O napolitană expirată...ce-ai tu pe acolo”, spune un utilizator, într-un clip de pe Facebook.

„Totuși, să gândim pozitiv: morții cu morții și vii cu viile!”, scrie altcineva pe Facebook.

„Anul acesta Ziua Îndrăgostiților cade de Sâmbăta Morților. Bărbații le fac cadouri femeilor, iar ele le fac colivă.”, este o altă postare de pe Facebook.

„Începi dimineața cu colivă și termini seara romantic, cu șampanie. Sau invers.”, spune o utilizatoare de pe Instagram.

„Dacă nu îi faci cadou frumos și flori de Valentine's, ai să petreci de noaptea morților.”, comentează un bărbat.