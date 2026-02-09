Evenimente în București, de Valentine's Day 2026: PMB anunță spectacole dedicate iubirii dar şi „anti-romance”, de Ziua Îndrăgostiţilor

Mai multe evenimente au loc în București, de Ziua Îndrăgostiților 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Primăria Capitalei anunţă spectacole dedicate iubirii, dar şi spectacole „anti-romance”, care vor avea loc în această săptămână, în contextul zilei de 14 februarie 2026 - Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților).

„Chiar dacă unii veţi zice că Ziua Îndrăgostiţilor, celebrată sâmbătă, 14 februarie, este o sărbătoare împrumutată, comercială, mulţi alţii o consideră un prilej de a petrece timp de calitate cu partenerul de viaţă. Pentru aceştia din urmă şi nu numai, instituţiile de cultură ale PMB au pregătit spectacole pline de romantism, emoţie şi frumos. (...) Orice aţi prefera, romantism sau pragmatism, săptămâna viitoare aveţi de unde alege, pentru o seară de neuitat”, a informat PMB, luni, pe pagina sa de Facebook.

La Teatrul Stela Popescu, pe 14 februarie, se joacă "Cerere în căsătorie", una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriul mondial. Joi, va fi prezentat musicalul rock "Hedwig and the Angry Inch", un spectacol care vorbeşte despre dorinţa "disperată" a oamenilor de a se reuni cu jumătatea pierdută.

Circul Metropolitan are, de Valentine's Day, un eveniment special, cu momente artistice unite de un "fir comun": iubirea. "Încrederea absolută necesară între partenerii de la trapez, sincronizarea perfectă, riscul asumat împreună - toate acestea sunt metafore puternice pentru o relaţie de cuplu", a evidenţiat municipalitatea.

Teatrul Nottara celebrează iubirea cu piesa "A douăsprezecea noapte", prezentată pe 14 februarie, de la ora 19:00, în Sala Horia Lovinescu.

La Teatrelli (Creart) se dansează tango, în cadrul spectacolului "Maria de Buenos Aires", luni, de la ora 19:00.

La Palatele Brâncoveneşti (Mogoşoaia) expoziţia "Frumuseţea va salva lumea" va fi deschisă zilnic între 9:00 şi 16:30, iar la Muzeul Naţional al Literaturii Române va putea fi vizitată expoziţia "Poveşti scrise în zbor" (deschisă în perioada 15 ianuarie - 15 februarie).

Pentru cei singuri sau "mai puţin romantici" au fost pregătite spectacole "provocatoare, care reflectă realitatea dură a vieţii":

Piesa "Ex" de la Teatrul Mic pătrunde în intimitatea unui cuplu aparent perfect, a cărui stabilitate este spulberată de apariţia fostei iubite a soţului; spectacolul va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, la Sala Studio.

Teatrul Metropolis vorbeşte, ironic, despre "Secretul fericirii", vineri, de la ora 19:00.

La Teatrul de Comedie, în piesa "Contracte" iubirea e considerată un risc şi trebuie reglementată contractual; spectacolul va avea loc duminică, de la ora 19:30.