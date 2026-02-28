Cine sunt cei mai urmăriți influenceri de pe TikTok: Clipurile lor au milioane de vizualizări și au strâns averi impresionante

Contul oficial al TikTok este în topul celor mai urmărite de pe platformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cel mai urmărit influencer de pe TikTok rămâne și în 2026 Khaby Lame, un creator de conținut senegalez-italian, care a început să posteze clipuri pe rețeaua socială în 2022. Pe locul doi este americanca Charli D’Amelio, iar podiumul este completat de faimosul MrBeast. Ce au în comun? Pe lângă umorul unic, aceștia au atras un număr uriaș de urmăritori, după ce și-au diversificat portofoliile și și-au transferat faima de pe rețelele sociale în televiziune, modă și chiar teatru.

Top 10 conturi cu cei mai mulți urmăritori pe TikTok:

Khaby Lame (Senegal/Italia): ~160,3 milioane urmăritori Charli D’Amelio (SUA): ~155,8 milioane urmăritori MrBeast (SUA): ~124,7 milioane urmăritori TikTok (cont oficial) (China): ~93 milioane urmăritori Bella Poarch (Filipine/SUA); ~92,7 milioane urmăritori Addison Rae (SUA): ~88,3 milioane urmăritori Zach King (SUA): ~84,4 milioane urmăritori Willie Salim (Indonezia): ~84,1 milioane urmăritori Kimberly Loaiza (Mexic): ~83,7 milioane urmăritori Dwayne “The Rock” Johnson (SUA): ~79,7 milioane urmăritori

Cum a ajuns Khaby Lame la peste 160 de milioane de urmăritori

Cine este persoana cu cei mai mulți urmăritori pe TikTok? Este Khaby Lame: un creator de conținut de comedie mută care a început abia în 2022. La prima vedere, nu e nimic revoluționar în ceea ce face: s-a făcut cunoscut reacționând la videoclipuri cu „life hack-uri”, ironizându-le prin expresii exagerate.

Însă simplitatea conținutului său, formatul deja testat și verificat, este tocmai ceea ce îl face atât de atractiv. Este familiar, ușor de înțeles și amintește de începuturile cinematografiei.

Cine este Charli D’Amelio

Charli D’Amelio, vedeta rețelelor sociale și dansatoare, a deținut titlul de cel mai urmărit cont până când Lame a depășit-o. Faima lui D’Amelio se extinde în multe domenii: emisiuni TV Disney și Nickelodeon, o companie de cosmetice, o linie vestimentară, o carieră muzicală, roluri pe Broadway și multe altele. O mare parte din conținutul ei se concentrează pe rutina zilnică, coregrafii de dans și diverse meme-uri și trenduri TikTok - un echilibru aproape perfect.

MrBeast, influencerul provocărilor

Îi știi zâmbetul, ideile nebunești, vocea care pare să îți narreze fiecare moment al vieții — MrBeast este peste tot în 2026. Nesatisfăcut doar cu faptul că administrează cel mai abonat canal de YouTube, Jimmy Donaldson ocupă și locul trei în topul celor mai urmărite conturi de pe TikTok.

Conținutul lui MrBeast este spectaculos, oferind oamenilor șansa de a câștiga bani, de a trăi momente incredibile și de a bate recorduri. Provocările de lungă durată le lasă pentru YouTube, dar postează suficiente teasere, secvențe din culise și meme-uri pentru a avea impact și pe TikTok.

@mrbeast Some of these hiding spots are insane ? Make sure to upload a photo/video if you find one! And if you are not in NYC, go to @Starbucks ♬ original sound - MrBeast

TikTok, pe lista celor mai urmărite conturi de...TikTok

Poate părea ciudat că TikTok însuși apare în această listă, dar are sens — de exemplu, Instagram este cel mai urmărit cont de pe Instagram. Contul oficial TikTok se bazează mult pe actualizări și videoclipuri promoționale, combinând conținut generat de utilizatori cu materiale filmate profesional.

Bella Poarch, de la Marina SUA la clipuri pe TikTok

Bella Poarch poate fi a cincea cea mai urmărită persoană pe TikTok, dar este pe locul 1 într-o altă categorie: a creat cel mai apreciat videoclip din istoria platformei. Fosta membră a Marinei SUA a început să creeze conținut în 2020, a devenit virală și nu s-a mai uitat înapoi.

În ultimii ani, Poarch a acumulat un portofoliu consistent de videoclipuri de lip-sync, gaming și muzică, extinzându-și activitatea dincolo de rețelele sociale. Conținutul ei variat atrage atât fanii culturii „nerd”, cât și publicul larg pasionat de trenduri.

Cine este Addison Rae

Addison Rae se află în aceeași categorie cu vedete „celebre pe TikTok” precum Charli D’Amelio, câștigând popularitate prin videoclipuri de dans. De când a ajuns în centrul atenției în 2019, Rae s-a implicat în podcasting, muzică, actorie și multe altele.

De la Vine la TikTok

Zach King și-a lansat cariera de influencer pe platforma Vine, la începutul lui 2010, și a reușit să își transfere cu succes urmăritorii pe TikTok. Editările sale ingenioase de șase secunde păreau trucuri de magie și atrăgeau public de toate vârstele.

King a adoptat TikTok încă de la început și, între timp, a jucat în filme, a scris cărți și a participat la The Amazing Race.

Willie Salim, influencerul care a monetizat generozitatea

Succesul lui Willie Salim vine din monetizarea faptelor bune și a generozității. Acesta cumpără cantități mari de mâncare sau bunuri, pe care apoi le oferă celor aflați în nevoie. Este un tip de conținut care îți dă o stare de bine, similar cu cel al lui MrBeast, dar fără provocări de milioane de dolari.

Kimberly Loaiza, o adevărată vedetă a internetului

Kimberly Loaiza este un exemplu clasic de personalitate formată pe internet. A devenit cunoscută pe YouTube în 2016, apoi și-a extins prezența pe alte platforme, adaptându-și conținutul. Încă se concentrează pe tutorialele de păr și frumusețe care au consacrat-o, dar pe TikTok pune mai mult accent pe provocări și conținut promoțional. La fel ca multe alte nume din această listă, Loaiza are acum și o carieră muzicală.

Singurul actor din topul influencerilor pe TikTok

Dwayne „The Rock” Johnson este carisma întruchipată, în ciuda faptului că își făcea adversarii praf în WWE. În afara ringului, are succes pe TikTok pentru că este autentic.

Fie că postează cifrele încasărilor din box office, momente cu familia sau antrenamente, conținutul său rezonează cu zecile de milioane de urmăritori din toată lumea pentru că este onest.

@therock It's gonna be an honor tonight to be tired and fatigued from doing the thing you dreamed about doing as a kid. Now you get to go out and do it. To leave it all out on the field and earn it, in front of the world. Dogfight. The way we like it. Bring it home. #NationalChampionship @University of Miami ♬ original sound - The Rock

Ce au în comun toate aceste conturi? În afară de TikTok însuși, toate aparțin unor persoane reale care au și alte activități — nu sunt cunoscute „doar” ca vedete TikTok, potrivit epidemicsound.com.