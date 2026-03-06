​David și Victoria Beckham au surprins pe toată lumea: declaraţie de iubire pe reţelele sociale de ziua lui Brooklyn

​David și Victoria Beckham au distribuit o serie de povești pe Instagram cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a fiului lor Brooklyn. Sursa foto: Getty Images

David și Victoria Beckham au făcut o declaraţie neaşteptată pe rețelele sociale în contextul certurilor familiale cu fiul lor, Brooklyn Beckham.

Cuplul a distribuit o serie de povești pe Instagram cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a fiului lor Brooklyn. În ciuda atmosferei tensionate din familie, David și Victoria au dorit să-i sărbătorească ziua de naștere fiului lor. „Te iubim” a fost mesajul celor doi părinți, relatează Corriere della Sera.

Fostul fotbalist şi soţia sa au distribuit câteva fotografii din copilăria fiului lor unde apar alături de acesta, ca un gest de pace după tensiunile din familie.

În ianuarie, Brooklyn Beckham a vorbit public despre relația sa cu părinții săi, postând pe Instagram: „Nu vreau să-mi repar relația cu familia. Nu sunt controlat, doar mă apăr pentru prima dată în viața mea”. Fiul cel mare al familiei Beckham i-a acuzat pe David și Victoria că aceştia controlează „narațiunile despre familia noastră din mass-media”. Până în prezent, sărbătoritul nu a avut nicio reacție la declaraţiile părinților săi. Desigur, din moment ce nu-și mai urmărește părinții pe rețelele sociale, reacția sa s-ar putea să nu fie imediată.