Probleme în familia Beckham. David și Victoria vorbesc cu fiul lor, Brooklyn, doar prin avocaţi

Brooklyn a precizat clar că nu dorește ca părinții săi să-l mai contacteze sau să mai facă declarații publice despre el pe rețelele sociale. Sursa foto: Getty Images

Relațiile din familia Beckham s-au deteriorat complet: fiul cel mare, Brooklyn, le-a cerut părinților săi să-l contacteze doar prin intermediul avocaților lor.

Potrivit revistei People, preluată de Corriere della Sera, au avut loc schimb de scrisori juridice între fiul său și părinții săi, sau, mai bine spus, între echipele lor juridice de la casele de avocatură Schillings și Harbottle & Lewis. Brooklyn a precizat clar că nu dorește ca părinții săi să-l mai contacteze sau să mai facă declarații publice despre el pe rețelele sociale.

În prezent, nu există acțiuni legale între ei, dar se spune că scrisoarea este o cerere formală și oficială. Cu toate acestea, Brooklyn a considerat că, în ciuda informărilor legale, a urmat o serie de informări „neplăcute” despre soția sa, Nicola Peltz Beckham, inclusiv sugestia că acesta era un „ostatic” controlat de soția sa.

O sursă a declarat: „Lui David i s-a spus să vorbească cu fiul său și cu soția sa, Nicola, prin intermediul casei de avocatură Schillings. Aceasta este singura modalitate prin care pot comunica. Decizia de a vorbi doar prin intermediul avocaților ar putea explica de ce Brooklyn a decis să-și blocheze părinții și pe frații săi Romeo și Cruz pe rețelele sociale cu puțin timp înainte de Crăciun.”