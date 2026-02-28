Cea mai scumpă locuință care se vinde în Florida. Cum arată conacul de lux care are un muzeu cu genți Louis Vuitton

1 minut de citit Publicat la 10:00 28 Feb 2026 Modificat la 10:48 28 Feb 2026

Villa Sereno, un conac spectaculos scos la vânzare în comunitatea exclusivistă Stone Creek Ranch din Florida, atrage atenția printr-un detaliu rar, un dressing inspirat de Louis Vuitton. FOTO: Profimedia Images

Villa Sereno, un conac spectaculos scos la vânzare în comunitatea exclusivistă Stone Creek Ranch din Florida, atrage atenția printr-un detaliu rar, un dressing inspirat de Louis Vuitton și o adevărată „galerie” pentru genți de lux.

Proprietatea a fost listată la 55 de milioane de dolari, iar prețul o face, potrivit relatărilor din presă, să fie cea mai scumpă locuință scoasă acum la vânzare în Delray Beach.

Locuința are aproximativ 1.015 metri pătrați și este o reședință de lux, cu finisaje și design atent curate. Villa Sereno se întinde pe aproximativ două hectare și include atât reședința principală, cât și o zonă de grădină cu concept „Zen”.

Unul dintre punctele forte este dressingul uriaș, cu uși decorate cu un motiv inspirat de logo-ul Louis Vuitton. În interior, spațiul este completat de vitrine și zone de expunere pentru accesorii, descrise ca fiind de tip muzeu, cu iluminare LED, amenajate special pentru colecții de genți.

Conacul se află în Stone Creek Ranch, o comunitate rezidențială cu acces securizat din vestul orașului Delray Beach, în Florida.

Reședința are șapte dormitoare și include o zonă exterioară amplă, cu piscină cu apă sărată și spa, plus mai multe spații acoperite pentru relaxare. De asemenea, proprietatea are și deschidere la lac.

Viitorul proprietar ar avea, potrivit descrierilor, și facilități precum cramă, club cu bar, precum și o casă de oaspeți.

Villa Sereno a fost construită în 2008 și a trecut printr-o renovare majoră în 2022, potrivit informațiilor din listare.