Brooklyn Beckham rupe în sfârșit tăcerea, după zvonurile privind ruptura de părinții David și Victoria: „Au încercat să mă mituiască”

Brooklyn, fiul cuplului David-Victoria Beckham, cu părinții și soția sa, Nicola Peltz. Sursa foto: Getty Images

Brooklyn Peltz Beckham a rupt în sfârșit tăcerea, după luni de speculații privind cearta cu familia sa. Într-o serie de postări pe Instagram, luni seară, fiul cel mare al cuplului David-Victoria Beckham și-a acuzat părinții că încearcă să îi „ruineze” căsnicia și a anunțat că exclude orice posibilitate de reconciliere cu aceștia.

Tânărul de 26 de ani a detaliat felul în care părinții lui au încercat, după părerea lui, să îi saboteze relația cu soția lui, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în 2022.

„Părinții mei au încercat fără încetare să ruineze relația mea încă de dinainte de căsătorie, iar acest lucru nu s-a oprit de atunci”, a scris el într-un mesaj adresat celor peste 16 milioane de admiratori ai contului său de Instagram.

„Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea”, a continuat el. „Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a insistat tânărul.

Soția lui Brooklyn Beckham este fiica miliardarului Nelson Peltz

Brooklyn este fiul cel mare al fostului căpitan al echipei naționale de fotbal a Angliei, David Beckham, și al soției acestuia, Victoria, o fostă vedetă pop devenită între timp creatoare de modă.

Brooklyn s-a căsătorit în 2022 cu Nicola Peltz, o actriță americană care este fiica afaceristului miliardar Nelson Peltz și a fostului model Claudia Heffner Peltz.

De când au cunoscut-o pe Nicola, părinții lui nu au încetat să o trateze cu răutate, acuză Brooklyn.

„Mama mea a anulat confecționarea rochiei pentru Nicola în ultimul moment, în condițiile în care ea era foarte entuziasmată de ideea de a purta una dintre creațiile sale, forțând-o astfel să caute o nouă rochie de urgență”, a adăugat el.

„Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria fațadă. Dar eu cred că adevărul iese întotdeauna la iveală.”

Victoria Beckham, acuzată de fiul ei că i-a deturnat dansul mirilor și a dansat „nepotrivit” cu el

De asemenea, el a acuzat-o pe Victoria Beckham că le-a „deturnat” primul dans – susținând că, atunci când a fost chemat pe scenă, „mama mea mă aștepta să danseze cu mine” în locul soției sale și că „a dansat foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor”.

Brooklyn spune că el și Nicola și-au reînnoit jurămintele în 2025 pentru a crea amintiri noi „care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă”.

Peltz Beckham a mai afirmat că părinții săi l-au „presat în mod repetat și au încercat să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu”, cu câteva săptămâni înainte de ceremonie. Nu este clar la ce drepturi se referă.

El a spus că a refuzat să fie de acord cu acest lucru – fapt care „a afectat câștigul financiar, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel”.

De asemenea, el a abordat un alt incident care a alimentat speculațiile privind ruptura: absența cuplului de la petrecerea de 50 de ani a lui Sir David, în luna mai.

„Mama a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre”

Peltz Beckham a spus că el și soția sa au călătorit la Londra pentru ziua de naștere a lui Sir David, dar au fost „refuzați timp de o săptămână, în timp ce așteptam în camera de hotel încercând să planificăm timp de calitate cu el”.

„A refuzat toate încercările noastre, cu excepția situației în care ar fi fost la marea lui petrecere aniversară, cu o sută de invitați și camere la fiecare colț”, a scris influencerul.

El a spus că tatăl său „a acceptat în cele din urmă” să se întâlnească cu el, dar cu condiția ca soția lui să nu fie prezentă, lucru pe care l-a numit o „palmă peste față”, adăugând că familia sa a refuzat apoi să îl vadă în timpul unei călătorii ulterioare la Los Angeles.

La momentul respectiv, o sursă a declarat pentru BBC că tânărul de 26 de ani a ales să nu participe la petrecere deoarece fratele său mai mic, Romeo, urma să participe cu o femeie cu care el fusese asociat anterior.

Postarea influencerului a susținut că mama sa a „invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, în moduri care erau clar menite să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil”.

„Dragostea familiei este decisă de cât de mult postezi pe rețelele sociale”

Fiul cel mare și-a criticat familia pentru faptul că pune „promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice”.

„Brandul Beckham este pe primul loc”, a scris el, adăugând că „dragostea familiei este decisă de cât de mult postezi pe rețelele sociale”.

El a spus: „Am fost controlat de părinții mei aproape toată viața. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am distanțat de familia mea, acea anxietate a dispărut”.

Peltz Beckham a declarat că a fost supus unor „atacuri nesfârșite din partea părinților mei, atât în privat, cât și în public, care au fost trimise presei la ordinul lor”.

El a adăugat că și frații săi mai mici au fost „trimiși să mă atace pe rețelele sociale, înainte de a mă bloca complet, din senin, vara trecută”.

Cruz Beckham, în vârstă de 20 de ani, a spus în decembrie că părinții lor „nu și-ar bloca niciodată fiul”, ca răspuns la un articol din Daily Mail care susținea contrariul.

„Nu este adevărat. Mama și tata nu și-ar bloca niciodată fiul. Haideți să prezentăm faptele corect”, a scris el pe Instagram. „Ei s-au trezit blocați, la fel ca mine.”

Purtătorii de cuvânt ai lui David și Victoria Beckham nu au răspuns public la declarațiile făcute de fiul lor cel mare.

David și Victoria Beckham s-au căsătorit în 1999 și au împreună patru copii - trei băieți și o fiică: Brooklyn (născut în 1999), Romeo (născut în 2002), Cruz (născut în 2005) și Harper (născută în 2011).