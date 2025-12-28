Crăciunul, acum 500 de ani, era o sărbătoare de șase săptămâni în care se bea mult. Istoric: Ar fi putut fi mai bun decât cel actual

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Când oamenii se gândesc la Evul Mediu european, adesea le vine în minte sărăcia covârșitoare, superstiția și întunericul. Însă realitatea perioadei de 1.000 de ani, din 500 până în 1500, a fost mult mai complexă. Acest lucru este valabil mai ales dacă ne gândim la țărani, care reprezentau aproximativ 90% din populație. În ciuda muncii lor asidue, țăranii aveau destul de mult timp liber. Adăugați duminicile și numeroasele sărbători, și aproximativ o treime din an era liberă de muncă intensivă. Sărbătorile erau frecvente și se concentrau în jurul sărbătorilor religioase precum Paștele, Rusaliile și zilele sfinților, a scris profesorul de istorie Bobbi Sutherland în publicaţia Fortune.

Dar cea mai lungă și mai festivă dintre aceste sărbători a fost Crăciunul. Ţăranii sevbucurau de o viață socială bogată – poate mai bogată decât a noastră – mâncau bine, sărbătoreau frecvent și aveau familii nu foarte diferite de ale noastre. Pentru ei, festivitățile nu începeau cu Ajunul Crăciunului și nu se terminau cu Anul Nou.

Viața de zi cu zi într-un sat țărănesc

Un țăran nu era pur și simplu o persoană de clasă joasă sau săracă. Mai degrabă, un țăran era un fermier de subzistență care datora stăpânilor săi o parte din hrana pe care o cultiva. De asemenea, ofereau forță de muncă, care putea include construirea de poduri sau cultivarea pământului stăpânului.

În schimb, un stăpân le oferea țăranilor săi protecție împotriva bandiților sau invadatorilor. De asemenea, asigura dreptatea prin intermediul unui sistem judiciar și pedepsea oamenii pentru furt, crimă și alte infracțiuni. De obicei, stăpânul locuia în sat sau în apropiere.

Țăranii trăiau la țară, în sate care variau de la câteva case la câteva sute. Satele aveau cuptoare comunale, fântâni, mori de făină, fabrici de bere sau cârciumi și fierari. Casele erau grupate în centrul satului, de-a lungul unei străzi de pământ și înconjurate de terenuri agricole.

Conform standardelor de astăzi, o casă țăranească era mică – în Anglia, media era de aproximativ 65 de metri pătrați. Casele puteau fi construite din gazon, lemn, piatră sau "waddle-and-daub", o construcție foarte asemănătoare cu strungul și tencuiala, cu acoperișuri cu grinzi acoperite cu paie. Casele aveau uși de intrare, iar unele aveau uși şi în spate. Ferestrele erau acoperite cu obloane și, rareori, cu sticlă. În afară de șemineu, doar Soarele, Luna, o lampă cu ulei sau o lumânare ofereau lumină.

Obiceiuri ciudate

Ziua era dictată de anotimpuri și de lumina soarelui. Majoritatea oamenilor se trezeau în zori sau puțin mai devreme. Bărbații ieșeau pe câmpurile lor la scurt timp după aceea pentru a cultiva cereale precum grâu și orz. Femeile lucrau în casă și în curte, având grijă de copii, animale și grădini de legume, pe lângă tors, cusut și gătit.

În jurul prânzului, oamenii luau, de obicei, o pauză și mâncau masa cea mai mare – adesea o supă sau o tocăniță. Printre alimentele pe care le consumau se numărau mielul și vita, alături de brânză, varză, ceapă, praz, napi și fasole fava. Peștele, în special peștele de apă dulce, era și el popular. Fiecare masă includea pâine.

Berea și vinul erau componente majore ale mesei. Conform standardelor noastre, țăranii beau mult, deși conținutul de alcool al berii și vinului era mai mic decât cel al variantelor de astăzi. Adesea dormeau înainte de a se întoarce la muncă. Seara, mâncau o masă ușoară, poate doar pâine, și socializau o vreme.

Se duceau la culcare în câteva ore după lăsarea întunericului, așa că durata somnului depindea de anotimp. În medie, dormeau aproximativ opt ore, dar nu consecutiv. Se trezeau după un "prim somn" și se rugau, făceau ragost sau discutau cu vecinii timp de o jumătate de oră până la două ore, apoi adormeau din nou pentru încă patru ore.

Țăranii nu aveau intimitate așa cum o considerăm noi. Toată lumea dormea ​​adesea într-o cameră mare. Cuplurile căsătorite împărțeau un pat, iar unul dintre copiii lor mai mici putea dormi cu ei, deși bebelușii aveau leagăne. Copiii mai mari dormeau probabil câte doi într-un pat.

Visând la un Crăciun medieval

Viața cu siguranță nu era ușoară, dar perioadele de timp dedicate odihnei și timpului liber erau de invidiat. Astăzi, mulți oameni încep să se gândească la Crăciun după Ziua Recunoștinței, iar orice fel de spirit de sărbătoare se stinge până la începutul lunii ianuarie.

În Evul Mediu, acest lucru ar fi fost de neconceput. Adventul, perioada de așteptare și post care precede Crăciunul, a început odată cu sărbătoarea Sfântului Martin.

Pe atunci, avea loc cu 40 de zile înainte de Crăciun. Astăzi, este a patra duminică dinaintea acestuia. În această perioadă, creștinii occidentali respectau un post, deși mai puțin strict decât cel din Postul Mare, acesta restricționa carnea și produsele lactate la anumite zile ale săptămânii. Aceste protocoale nu numai că simbolizau absența și dorul, dar ajutau și la extinderea rezervelor de alimente după sfârșitul recoltei și înainte ca carnea să fie complet maturată.

Crăciunul însuși era cunoscut pentru ospățuri și beții – și dura aproape șase săptămâni.

Pe 25 decembrie au urmat cele 12 zile de Crăciun, care se încheie cu Bobotează pe 6 ianuarie, care comemorează vizita magilor la Isus, Maria și Iosif. Se făceau schimburi de cadouri, adesea sub formă de mâncare sau bani, deși acest lucru se făcea mai frecvent în ziua de Anul Nou. Păsările de vânat, șunca, plăcintele cu carne tocată și vinurile condimentate erau mâncăruri populare, condimentele fiind considerate a ajuta la încălzirea corpului.

Deși Crăciunul celebrează oficial nașterea lui Isus, acesta era în mod clar asociat cu sărbătorile precreștine care puneau accent pe solstițiul de iarnă și pe întoarcerea luminii și a vieții. Aceasta însemna că focurile de tabără, buștenii de Crăciun și decorațiunile veșnic verzi făceau parte din festivități. Conform tradiției, Sfântul Francisc de Assisi a creat prima scenă a Nașterii Domnului în 1223.

Crăciunul se termina încet, prima zi de luni după Bobotează fiind numită "Lunea arăturii", deoarece marca revenirea la muncile agricole. Sfârșitul complet al sezonului venea pe 2 februarie – numită Lumânarea – care coincide cu mai vechea sărbătoare păgână Imbolc. În această zi, lumânările erau sfințite pentru a fi folosite în anul următor, iar orice decorațiuni lăsate se considera că riscau să fie infestate cu spiriduși.