Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web

Kerstin Gurtner, femeia care a murit înghețată pe munte FOTO: Kerstin Gurtner/ Facebook

Un alpinist experimentat a fost inculpat pentru omor din culpă după ce ar fi lăsat-o pe iubita lui să înghețe de frig, pe cel mai înalt vârf din Austriei. Imagini surprinse de o cameră web arată cum s-a desfășurat tragedia.

Thomas Plamberger, de 36 de ani, din Salzburg, este acuzat că a făcut o serie de erori care i-au pus viața în pericol când a pornit spre vârful Grossglockner în ianuarie, împreună cu iubita lui. Cei doi se aflau la doar 45 de metri de vârful de 3.798 m când femeia, Kerstin Gurtner, în vârstă de 33 de ani, s-a prăbușit epuizată, în jurul orei 20:50 și a spus că nu mai poate continua.

› Vezi galeria foto ‹

Partenerul ei a decis să o lase acolo și să coboare muntele pentru a căuta ajutor. Însă a lipsit mai bine de șase ore, timp în care iubita lui a murit din cauza frigului extrem.

Succesiunea evenimentelor de pe munte

Cei doi au plecat spre vârful Grossglockner pe data de 18 ianuarie, iar luminile de la lanternele lor se pot vedea clar în jurul orei 18:00. potrivit The Telegraph.

În imaginea următoare, făcută șase ore mai târziu, se vede o mică pată de lumină, iar în a treia imagine poate fi văzut bărbatul, cu lanterna încă funcțională, traversând creasta muntelui încercând să coboare pe cealaltă parte pentru a găsi ajutor, lăsând-o pe iubita lui singură.

În dimineața următoare, la ora 7:00, un elicopter a fost trimis să o caute pe femeie, dar misiunea a trebuit anulată din cauza rafalelor puternice de vânt. Trei ore mai târziu, o echipă de salvare a fost trimisă pe munte, dar când a ajuns la femeie, aceasta era deja moartă.

Iubitul ei a fost acuzat de omor din culpă și neglijență gravă în urma investigației privind moartea ei. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la până la trei ani de închisoare. Procesul lui va începe în februarie la un tribunal din Innsbruck.

Greșelile făcute de alpinist

Procurorii îl acuză pe alpinist că a făcut nouă greșeli capitale. Aceștia au declarat că nu ar fi trebuit să pornească în ascensiune, pentru că iubita lui nu avea experiență și nu mai făcuse niciodată o ascensiune atât de dificilă, la altitudine mare, în condiții de iarnă.

El mai este acuzat că a început urcarea cu două ore mai târziu decât planificase inițial.

Nu a luat cu ei un echipament de urgență, care ar fi putut să o mențină pe femeie în viață când el a plecat după ajutor.

Potrivit procurorilor, femeia purta bocanci de snowboard, nepotriviți pentru ascensiuni montane.

De asemenea, alpinistul ar fi trebuit să renunțe la întreaga expediție din cauza vântului de 74 km/h și a temperaturilor de –8 grade Celsius, care, din cauza vântului, se simțeau ca –20.

Apoi, nu a transmis un semnal de urgență când un elicopter a zburat deasupra lor la ora 22:50 și a sunat la poliție abia la 00:35, după care și-a pus telefonul pe silențios, ratând eventuale apeluri ulterioare.

În cele din urmă, nu s-a asigurat că iubita lui se afla într-un loc ferit de vânt, ceea ce i-ar fi putut încetini pierderea de căldură. Nu i-a scos rucsacul și nici nu a înfășurat-o în pături de urgență, deși le aveau cu ei.

„În jurul orei 2 dimineața, inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată, la aproximativ 50 de metri sub crucea vârfului Grossglockner. Femeia a murit înghețată. Deoarece inculpatul, spre deosebire de iubita lui, era deja foarte experimentat în ture alpine de mare altitudine și fiind cel care a planificat urcarea, trebuia considerat ghidul responsabil al excursiei”, au declarat procurorii într-un comunicat.