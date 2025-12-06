Un bărbat este acuzat de omor din culpă după ce și-a lăsat partenera în frig, pe cel mai înalt munte din Austria

2 minute de citit Publicat la 10:00 06 Dec 2025 Modificat la 10:00 06 Dec 2025

Partenerul ei ar fi lăsat-o acolo pentru a coborî după ajutor, însă femeia a murit înghețată. Foto: Getty Images

În luna ianuarie a acestui an, o alpinistă de 33 de ani a murit pe muntele Grossglockner, din Austria. În urma anchetei, autoritățile au decis ca partenerul acesteia să fie judecat pentru omor din culpă, scrie Heute.

Tragedia, petrecută la mijlocul lunii ianuarie, a stârnit un val de reacții publice și a pus în mișcare o amplă investigație. Cei doi, un bărbat de 39 de ani și prietena lui, au pornit într-o ascensiune spre cel mai înalt vârf al Austriei. Drumeția s-a transformat însă într-un coșmar. În noaptea de 19 ianuarie, la aproximativ 50 de metri sub vârf, femeia nu a mai putut continua.

Partenerul ei ar fi lăsat-o acolo pentru a coborî după ajutor, însă femeia a murit înghețată.

Procuratura a anunțat joi că dosarul este finalizat, iar bărbatul va fi judecat pentru ucidere din culpă prin neglijență gravă.

„În jurul orei 02:00, inculpatul și-a abandonat prietena, epuizată, dezorientată, hipotermică și complet neprotejată, la circa 50 de metri sub crucea de pe vârf. Femeia a murit înghețată. În calitate de alpinist mult mai experimentat și inițiator al drumeției, inculpatul avea rolul unui lider responsabil”, se arată în comunicatul Parchetului.

Nouă greșeli grave care au dus la moartea femeii

Parchetul din Innsbruck a detaliat în rechizitoriu nouă greșeli grave care, în opinia anchetatorilor, au contribuit la tragedie:

1. Diferență mare de experiență și condiții severe. Deși femeia nu făcuse niciodată o drumeție alpină atât de lungă, dificilă și la altitudine mare, inculpatul a ales să parcurgă cu ea traseul Stüdlgrat pe timp de iarnă.

2. Start întârziat. Drumeția ar fi început cu aproximativ două ore mai târziu decât ar fi fost indicat.

3. Lipsa echipamentului. Bărbatul nu a prevăzut situații de urgență și nu a luat o trusă minimă de supraviețuire.

4. Echipament nepotrivit al victimei. A permis ca femeia să urce cu bocanci ușori de snowboard, total inadecvați pentru teren de înaltă altitudine în condiții mixte.

5. Nu s-au întors la timp. În condiții de vânt puternic, cu rafale de până la 74 km/h și aproximativ –8°C (resimțite ca –20°C), traseul ar fi trebuit abandonat cel târziu în zona „Frühstücksplatzl”.

6. Lipsa unui apel de urgență înainte de căderea nopții

7. Niciun semnal către elicopter. Deși cei doi nu mai puteau înainta începând cu ora 20:50, omul nu a sunat la salvamont și nici nu a făcut semne elicopterului poliției care a survolat zona la 22:50. A anunțat salvatorii abia la 03:30.

8. Deconectare față de autorități. După mai multe încercări ale Poliției alpine de a-l contacta, el a sunat o singură dată, la 00:35. Ulterior și-a pus telefonul pe silențios, nu a mai răspuns și nu a mai revenit cu un apel.

9. Fără măsuri de protejare a partenerei. Nu a mutat-o într-un loc ferit de vânt, nu i-a folosit sacul de bivouac sau folia termică, și nici nu i-a luat rucsacul greu înainte de a o lăsa singură la ora 02:00.

Procesul va avea loc pe 19 februarie 2026, la Tribunalul Regional din Innsbruck.