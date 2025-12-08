Cristina Prună, nou atac la conducerea USR: “Axa Fritz-Moșteanu a făcut greșeli. Nu mai putem continua așa”

Cristina Prună a criticat dur actuala conducere a USR. FOTO: Hepta

Deputata Cristina Prună a criticat, luni, la Antena 3 CNN, actuala conducere a USR, după ce Cătălin Drulă s-a clasat pe locul patru la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ea a precizat că USR este condus de “axa Fritz-Moșteanu” care s-ar fi îndepărtat de valorile inițiale ale partidului, precum promovarea în funcții publice pe baza meritelor profesionale.

“Domnul Fritz conduce în momentul de față partidul. S-au făcut greșeli la nivelul conducerii USR. Este această axă de conducere Fritz-Moșteanu. Acum sigur, așa cum am spus, e momentul adevărului și nu mai putem să continuăm așa. E nevoie să ne întoarcem la valorile noastre și la politici publice corecte.

USR s-a îndepărtat de la ceea ce susținea acum câțiva ani. Da, s-au făcut greșeli. Trebuie să revenim la ceea ce făceam în trecut, la oameni cu CV-uri prezentabile, potrivite pentru funcțiile pe care le vizau, la apropierea de oamenii care ne-au votat”, a spus Cristina Prună.

Ce spune Cristina Prună despre sprijinul oferit de Nicușor Dan pentru USR

Cât privește implicarea lui Nicușor Dan în sprijinul candidatului USR, Cristina Prună a spus că nu crede că președintele are o vină: “A obținut susținerea USR, inclusiv în schimbul susținerii domnului Cătălin Drulă. Domnul Nicușor Dan a făcut ce a știut mai bine”.

De asemenea, Cristina Prună a mai precizat că nu se pune problema unei schimbări a conducerii USR, având în vedere că Dominic Fritz are o majoritate în Biroul Național destul de largă.

“Trebuie schimbat felul în care USR se prezintă ca partid în spațiul public. Trebuie să se reapropie de oameni, să vină cu politici publice credibile și nu să picăm și noi în metehnele celorlalte partide fără oameni puși pe criterii meritocratice și fără CV-uri care să ne facă cinste, așa cum făceam și în trecut”.

Cristina Prună, despre scandalul care l-a vizat pe Ionuț Moșteanu

Deputata USR a mai precizat că scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu a afectat partidul: “A fost unul dintre scandalurile recente, din păcate care nu a ajutat. Domul Fritz este președintele partidului și ia deciziile în acest partid. Are o majoritate solidă în structura de conducere. Așa se iau deciziile în acest Birou Politic Național, structura de conducere a USR-ului”.

Cristina Prună a mai spus că USR are nevoie de un Congres în care să se discute despre problemele din interiorul partidului:

“Domnul Moșteanu este în continuare în conducerea partidului, susține deciziile pe care Fritz le ia. Trebuie o reconstrucție a USR-ului, e nevoie de o consultare a forurilor mai largi, e nevoie de un Congres în care să discutăm chestiuni statutare. Se vor pune diverse discuții și diverse puncte pe ordinea de zi a Congresului. Sunt o voce a mai multor colegi din partid și a mai multor oameni din afara partidului care mi-au transmis în toate aceste luni, anul acesta când USR a luat decizii care au creat vâlvă, mi-au transmis acest mesaj iar eu nu vreau să dezamăgesc acești oameni”.

Aceste critici vin după ce Cristina Prună a scris inițial, pe Facebook, că USR este la un „moment de răscruce” și că nu mai este „USR-ul onest de altă dată”.